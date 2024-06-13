家族榮耀之繼承者｜陳靜流產戲贏盡同情　完美駕馭撒嬌最高境界

《家族榮耀之繼承者》第23集，焦點完完全全落在陳靜（Dada）飾演的丘家大嫂Niki身上。懷有守仁（許紹雄飾）BB而沾沾自喜的Niki，因太過意氣風發觸怒二嫂（又稱大媽）綺婷（余安安飾），及後綺婷竟將意外獲得的Niki「黑歷史」、以「偷龍轉鳳」方式在Niki的基金會主席就職典禮上公開，惹來全場賓客及記者嘩然。



陳靜被封是集MVP。

陳靜被封是集MVP。

本身已愧於面對自己不堪過去的Niki，對於自己竟在原本應是最風光的時刻大庭廣眾出醜，先是大表愕然、再來是張惶失措；在半失神而又極度悲痛的情況下，Niki恍如小女孩般無助地企圖衝破人潮逃離現場，但最終因為情緒過於激動含淚倒地兼小產收場。該幕Dada成功展現極複雜的情緒變化，由難以置信、震撼、羞愧、無助、驚恐、悲慟到痛楚，精彩的演出贏盡網民正評，亦令場口在內地播出後成《家族2》名場面之一，網民：「不愧是拿過金像獎的」、「兩分鐘的戲，由一臉得意到成功帶動觀眾情緒贏得同情」、「我都看哭了」。

陳靜啲挑機樣寸得嚟又倔強，絕對唔惹少。

難以置信到呆一呆

震撼

震撼

羞愧

無助驚恐

無助驚恐

悲慟

悲慟

痛楚暈埋，真係幾Dramatic同考演技。

「充滿恐怖感的甜美笑容」戲味濃

除了小產場口，昨晚結尾的「手作甜品試探大媽」場口，Dada亦單憑眼神及微笑演出了濃濃的戲味。劇情講述Niki在小媽家碧（張鳳妮飾）得悉大媽是公開其黑材料並害到她流產的「幕後黑手」後，即「笑裡藏刀」地向頭腦簡單、只懂大吵大鬧的大媽連環出招。

Niki受咗咁大打擊之後出番院，第一件事仲要嚟求和。

做咗虧心事嘅大媽梗係驚到尷尬啦。

呢個咁誠懇嘅樣，邊個忍心拒絕先？！Dada係勁在圖40個表情係帶有試探式。

張鳳妮啲細緻位真係做得好足，佢啲「棉裏針」狀態都好觸動到網民神經。

呢個眼神，壓迫感好重。

眼神充滿怨恨。

Niki先是故作（表情看得出很故意）懂事、真摯又可憐地向大媽求好，由於Niki向來愛與大媽對著幹玩互寸，加上在心中有鬼的情況下，綺婷對於Niki的熱情感到相當尷尬又不自在。就在綺婷最難過一刻，Niki竟著她試吃手作甜品，眼見綺婷猶豫的樣子，Niki先來一個「機心怒瞪」再附送一抹冷笑，之後Niki馬上將甜品塞進口裏以瓦解大媽戒心，但為了同時立體演繹出Niki內心的滿腔仇恨，Niki咀嚼期間再趁綺婷不為意時瘋狂怒睥，由眼神到嘴角都是滿滿的恨意，直到看著大媽的竄態看到滿意了，Niki再擠出「充滿恐怖感的甜美笑容」，演技有層次得嚟還甚有張力，難怪獲網民封為劇中最大驚喜。

呢個笑容，直到有連環殺手Feel。

仲有挑釁味十足的微笑。

許紹雄張鳳妮神助攻 Dada為投入角色近乎素顏上陣

另外三個焦點場口則不約而同發生在醫院，分別是Niki暈倒醒來後及出院之時與深情老公對話一幕，以及小媽向其打大媽小報告的回憶戲份，三個場口都不約而同存在神助攻，就是出名好戲的許紹雄，及因復出演出《家族2》演技一再成為亮點的張鳳妮；前者的憨直深情加溫柔、配以後者「棉裏針」的奸到爆演技，令網民看時大呼投入和肉緊。為了配合Niki的虛弱及「三無」：無力、無助及無靈魂，Niki除了全程呈「眼神死」狀態，而且更以近乎素顏的狀態上陣，相當專業。其實Niki角色之所以如此入屋，網民除普遍認為最大關鍵是「敢愛敢恨、三觀正確」，網民補充指Dada恰到好處的演繹，亦是角色受歡迎主因之一，當中Dada最令網民驚艷的，是其近乎天花板程度的撒嬌技巧：「撒嬌撒得不造作」、「如演得過火就會變得討厭，陳靜厲害！」

傳說中嘅「眼神死」。

就算傷痛到一個盡頭。

Niki都係不忘倔強、不甘屈服於別人的眼光底下，亦是這種強在骨子裏的性格，令角色更立體及討喜。 31 呢個笑容好悲愴。 32 許紹雄呢個咁慈愛又寵妻嘅笑容，仲唔係神助攻？ 33/34/36 就算流住眼淚，Niki都係展現倔強，人物性格夠晒Consistent。

許紹雄呢個咁慈愛又寵妻嘅笑容，仲唔係神助攻？

Niki都係不忘倔強、不甘屈服於別人的眼光底下，亦是這種強在骨子裏的性格，令角色更立體及討喜。

呢個笑容好悲愴。