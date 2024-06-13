林襄赴韓「大修繕」後驚現木偶鼻？　網民翻10年前舊照變化極大

台灣網紅林襄近年由灣紅到香港，好身材加上甜美的外貌深得網民歡心。於近年，林襄每隔一段時間都會「變靚啲」，早前有台灣傳媒曾訪問過有關整容的傳聞，林襄受訪時沒有承認也沒有否認，不過她就堅稱自己的上圍是真材實料。



林襄一向有「台灣女神」之稱。（林襄IG圖片）

近年林襄真係變化好大。（林襄IG圖片）

早前林襄與三位好姊妹一同到韓國旅行，還不是在IG分享旅行時的靚相。日前（12/06）她與閏蜜從韓國抵台後出席公開活動遭大批傳媒追訪，她接受訪問時直認韓國之旅是「醫美研究之旅」，還直認打了「音波」（音波拉皮），所以自己的臉部肌肉看非常繃緊，更直言：「如果效果不錯的話會定期去。」從一些近照上來看，林襄的鼻樑部分變得相當高挺及筆直！

林襄去完韓國又唔同咗樣。（林襄IG圖片）

林襄身材好好。（林襄IG圖片）

林襄去完韓國又唔同咗樣。（林襄IG圖片）

2024年3月林襄出席公開活動，鼻樑已經十分之高挺。（視覺中國）

林襄身材好好。（林襄IG圖片）

台灣網民翻出10年前林襄的舊照。（網上圖片）

林襄擁有天使臉孔，魔鬼身材。（95_mizuki＠IG）

林襄（FB@林襄）

林襄一直獲日本粉絲鼎力支持。（IG@95_mizuki）

《威廉沈歡樂送》邀來林襄與小珍奶到溫泉旅館拍片，除了介紹剛出爐的寫真集，還現場PK各種寫真體位，惹起熱論。（YouTube@威廉沈歡樂送）

兩位台灣女神林襄和林莎現身荃灣新天地，出席HOYTV全新旅遊節目《女神同行》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

兩位台灣女神林襄和林莎現身荃灣新天地，出席HOYTV全新旅遊節目《女神同行》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

兩位台灣女神林襄和林莎現身荃灣新天地，出席HOYTV全新旅遊節目《女神同行》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）