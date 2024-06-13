李天縱愛女返兩間幼稚園學費年花7萬　買七人車請高學歷司機接送

前落選港姐李天縱自簽約TVB後獲得不少拍戲及主持機會，而近年她的代表作分別是《隱形戰隊》以及2014年主持《漫遊南美》，展現美好身材，令觀眾印象深刻。她於2018年與內地導演唐寅結婚，並誕下女兒Amber。她為了女兒做好考小學的準備而學琵琶，更讓升K2的女兒一日返兩間幼稚園學習，因而被網民批評為怪獸家長。最近有消息指她為了讓女兒有小休的時間，特別買了七人車，更聘請菲傭的老公做司機。

李天縱曾參加《2011年度香港小姐競選》。（IG圖片）

根據她早前所分享有關女兒入學的證書顯示，上午讀CCKG基督堂沒有政府資助，全年學費為$70000，而下午讀創價參加有關「幼稚園教育計劃」，還有政府的資助，全年學費為$2112。

李天縱日前在小紅書分享其母教女兒Amber彈琵琶的影片。（小紅書）

另外講到有關聘請司機方面，她透露自己菲傭姐姐的老公有相當高的學歷，大學畢業讀工程師，會開大卡車。不過對方長時間在菲律賓開車，有關交通道路上有點不同，需要時間適應。李天縱指：「菲傭哥哥本身在菲律賓是會開車的，但因為香港考車比較嚴格，需要適應很多規定。」最後他經過兩年的努力，考了四次，終於成功考到了車牌，由菲傭簽證轉成司機簽證，可以在香港正式上路！

李天縱透露自己菲傭姐姐的老公大學畢業讀工程師，會開大卡車。（小紅書照片）

李天縱買七人車請高學歷司機接送愛女。（小紅書照片）

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