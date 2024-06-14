陳冠希舊愛土耳其出席婚禮氣質依然 低調嫁金融才俊誕女生活幸福
撰文：董欣琪
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現年43歲的陳冠希（Edison）自2008年宣布退出娛樂圈之後，主力打理潮牌生意，近年他與超模老婆秦舒培同囡囡Alaia定居美國，一家三口幸福美滿。當年憑靚仔外形風魔萬千少女的陳冠希，過往情史一籮籮，但其實他首位公開的女友不是圈中人，而是英皇集團主席楊受成的姪女楊永晴（Vincy）。兩人在2006年公開戀情，拍拖5年後於2011年分手。2020年楊永晴與金融才俊男友黃千和（Justin Wong）舉行婚禮，作風低調的她極少公開露面，早前楊永晴到土耳其出席好友婚禮，可見她氣質依然！
相中所見，身穿花花連身長裙的楊永晴，長髮披肩，氣質溫柔優雅，網民紛紛留言大讚她美貌依然，愈來愈靚！楊永晴的爸爸是前東華三院主席楊超成，伯父是英皇集團主席楊受成，貴為富家千金的她自小備受寵愛，2006年她被影到與陳冠希在街頭擁吻，其後陳冠希大方認愛，楊永晴亦成為陳冠希自入行以來首位公開女友，兩人不時出雙入對，當時陳冠希更直言視女友為真命天女。
2008年初陳冠希被爆出「不雅照事件」，令事業大受打擊，更宣布退出娛樂圈，但楊永晴對男友不離不棄，可惜最後兩人仍分手收場。分手後，楊永晴一度絕跡社交圈，直至2019年被爆入紙註冊結婚，翌年2月舉行婚宴，據知楊永晴老公任職投資總監。同年12月楊永晴誕下囡囡，近年她繼續低調，但亦不時與霍啟剛堂妹霍詠詩、名媛李嘉穎、馮余慕莊等聚會。
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