港姐｜潘明璇做街訪彈姜濤「好肥」　揀劉俊謙做男友因為呢個優點

潘明璇（Michelle）於去年參選時被喻為「港姐學霸」，而且亦十分高智成為天才會Mensa會會員。人靚身材正，高IQ且識搵錢的她，更被喻為是「絕世好package」，但自參選以來，她的感情一直未有着落。早前她途經鬧市銅鑼灣時，被YouTube頻道截停做街訪，就透露了她的揀偶條件，原來她喜歡「好玩」的男生！當主持問起對姜濤的感覺時，潘明璇竟敢這樣回答......



潘明璇（Michelle）受訪自言鍾意TVB男星丁子朗，因為係同公司。（YouTube截圖 / 齊齊up）

起初主持人共不認識潘明璇，所以問她喜歡哪一位男星。潘明璇亦十分「襟撈」，回答：「我鍾意TVB嗰啲。」主持續問舉例哪一位時，潘明璇就回答是丁子朗，說：「不過佢唔係拍戲，係唱歌㗎。」主持再問喜歡他哪一點時，潘明璇想了一下就說：「我哋同一間公司㗎。」這時候主持人才驚覺她找了一個藝人做訪問。

姜濤。（資料圖片）

主持聽到潘明璇講姜濤好肥，即時窒咗一窒。（YouTube截圖 / 齊齊up）

主持人拿劉俊謙的照片給潘明璇評分，她就表示「幾有型」，更坦言自己喜愛有腹肌的男性。她說：「我鍾意有腹肌，鍾意做GYM，我自己都係做GYM。」之後主持人問「明星三選一」時，主持人話口未完說：「第一個係姜濤......」時，潘明璇就衝口而出，說：「哦，好肥嗰個。」主持人續說還有劉俊謙和王嘉爾做選擇，潘明璇表示會揀劉俊謙，老公就選擇王嘉爾，說：「Jackson Wang好似好乖，形象係好老公。呢個（劉俊謙）就好似好玩啲。」

潘明璇覺得王嘉爾係好老公。（YouTube截圖 / 齊齊up）

潘明璇出名身材好。（IG@michelle.poa）

潘明璇出名身材好。（IG@michelle.poa）

潘明璇出名身材好。（IG@michelle.poa）

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潘明璇真伙好fit！（IG@michelle.poa）

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