胡歌罕談女兒笑到見牙唔見眼　自爆公開陪產經歷：我剪臍帶手還抖

內地男星胡歌去年突無預警下宣布已為人父，震驚不少粉絲。而多了一個身份後的他，亦甚少在鏡頭前分享家庭事，但近日他接受內地訪談節目《卓爾不凡》的訪問，大談為人父後的喜悅，及罕公開陪產之事。

胡歌罕談及女兒。（影片截圖）

在40歲之齡榮升父親，對於多了一個身份的胡歌，他亦坦承在生活上有了很多變化。而當主持人任魯豫提到還記得女兒從產房抱出來的畫面時嗎？他就公開表示當時自己是在陪產的：「我就在產房裡，說實話我當時是很緊張，就是各種擔心，沒經歷過，電視劇裡都是假的，現視劇裡那種興奮、開心，沒有，完全不可能，我覺得，我當時就各種擔心，那個醫生讓我去剪臍帶，我就是手還抖，我第一刀都沒剪斷，醫生還瞥了我一眼，就你行不行就是這種。」而待女兒過了幾天後，他才慢慢進入狀態，適應了當父親這個新的身份。

胡歌談及女兒時全程笑容滿面。（影片截圖）

而提到為人父的心理建設過程中，胡歌亦坦承在待女兒說話後，他才意識到自己真的是一位父親了：「因為前半年沒有交流和互動，都是我再告訴她，我是你爸爸。但是後來從她開口叫爸爸開始，那就不一樣了。還有就是在她比方說生病的時候，比方說抱她出去，她在一個陌生的環境，她對你有一種依賴，想要你保護她的時候，這個瞬間我發現，我是一個父親了。」

笑得好開心。（影片截圖）

另外，當問到最近感受到最幸福時刻是甚麼時候時，他笑言就是接受訪問當日的早上，提到女兒時全程笑容滿面，笑到見牙唔見眼：「她現在慢慢開始會說挺多話了，真的你無法拒絕，她也不說抱也不說抱抱，她非要說抱抱我，真的是特別可愛。你就會覺得，她真的好愛她爸爸。」從畫面感受到他為人父後的喜悅，相當開心。