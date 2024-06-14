陳百祥懶理球賽怒踢對手風波　深情唱情歌慶祝結婚45周年冧爆老婆

由譚詠麟、陳百祥（叻哥）、黃日華、張兆輝等領軍的香港明星足球隊，早前到汕頭對戰廣東萬力名人足球隊時發生不愉快事件，叻哥疑不滿球證判決怒踢對手，事件掀起網民熱議，直斥「冇球品」、「球霸」。叻哥原定日前出席高爾夫球慈善賽，但卻臨時缺席，令在場傳媒撲空，而曾志偉在接受訪問時亦直言：「阿叻最擅長就係唔輸得，佢一輸就會變咗第二個人。」雖然叻哥一直未有出面回應踢人風波，但日前他就與老婆黃杏秀（秀姑）開心慶祝結婚45周年！

香港明星足球隊早前到汕頭對戰廣東萬力名人足球隊。（微博@香港明星足球隊）

叻哥依然好有活力。（影片截圖）

陳百祥疑在比賽中不滿球證判決。（影片截圖）

惱羞成怒從後踢對方球員出氣。（影片截圖）

陳百祥繼續口噏噏，非常勞氣。（影片截圖）

陳百祥之後無癮離場，有工作人員上前安撫他情緒。（影片截圖）

叻哥原定日前出席高爾夫球慈善賽，但卻臨時缺席，令在場傳媒撲空，而曾志偉在接受訪問時亦直言：「阿叻最擅長就係唔輸得，佢一輸就會變咗第二個人。」

日前叻哥上載了一段短片，並寫道：「一眨眼結婚45年了，感恩黃小姐一路陪伴。」片中叻哥一手攬住太太，一手揸咪，兩人深情款款地合唱情歌《小芳》，而電視畫面上亦播放着叻哥多年前翻唱同一首歌的演出片段，畫面中叻哥在台上一邊唱歌，一邊下跪向秀姑獻上鮮花，當時秀姑都冧爆甜笑，雖然叻哥相隔多年再用同一首歌𠱁老婆，但秀姑都依然受落，叻哥亦感慨地寫道：「三十年過去，我們還是我們，感恩一路陪伴。」

叻哥一手攬住太太，一手揸咪。（影片截圖）

兩人深情款款地合唱情歌《小芳》。（影片截圖）

電視畫面上亦播放着叻哥多年前翻唱同一首歌的演出片段。（影片截圖）

好恩愛。（影片截圖）

叻哥在台上一邊唱歌，一邊下跪向秀姑獻上鮮花。（影片截圖）

深情。（影片截圖）

叻哥亦感慨地寫道：「三十年過去，我們還是我們，感恩一路陪伴。」（影片截圖）

叻哥早年曾開辦製衣廠，高峰時期擁五架名車，但後來生意走下坡，當時製衣廠仍有百萬件衣服，最後他跑到中東賣衫給海盜，約4年才賣完存貨。2000年初叻哥再次投身商界，與成龍、曾志偉、譚詠麟、梅艷芳等集資1000萬港元成立東方魅力公司，公司還一度上市，但其後因投資失利，欠債千萬，再次申請破產。雖然人生經歷大起大跌，但幸好有秀姑這位賢内助，令他成功翻身。叻哥曾在受訪時大讚老婆旺夫，兩公婆經常贏馬，多次中三T、四重彩，而秀姑在圈中人緣甚廣，憑藉她的人脈關係，為叻哥帶來不少機會，多年來撈到風生水起，叻哥更以「仙女下凡」來形容老婆，可見夫妻情深。

結婚45年依然恩愛。（微博@杏Hang）

出雙入對。（微博@杏Hang）

模範夫妻。（微博@杏Hang）

一起去旅行。（微博@杏Hang）