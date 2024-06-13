《我們，家》｜金喜善老公出軌「假死」　小三妍雨遇前輩秒變粉絲

由「韓國第一美女」金喜善夥拍「百想影后」李慧英主演的全新懸疑韓劇《我們，家》甫開播便收獲大量好評，該劇圍繞著一個看似幸福美滿的名人家庭，某天因為家中長輩離奇去世而觸發蝴蝶效應，導致那些塵封已久的骯髒秘密被逐一揭開，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《我們，家》逢星期五、六晚上11時在「黃Viu煲劇平台」上架。

韓劇《我們，家》講述韓國頂尖心理醫生盧英媛（金喜善飾）與整形外科醫生崔宰鎮（金南喜飾）婚後一直過著美滿生活，某天英媛老爺崔顧眠（權海驍飾）意外去世，此時她的奶奶洪莎江 （李慧英飾）卻不亦樂乎，令她懷疑老爺的死亡真相。

世娜（妍雨飾）曾交往的三名男性先後離奇死亡，令她有著「魔女」稱號。

《我們，家》劇照，盧英媛（金喜善飾）

與此同時，宰鎮突然走蹤，英媛發現他與李世娜（妍雨飾）竟出軌長達一年半，然而世娜曾交往的三名男性均先後離奇死亡，使她有著「騙保魔女」的嫌疑！為了找到丈夫，英媛和奶奶聯手合作，宰鎮卻疑似走上絕路，最終他自殺和偷食的消息遭到洩露，令英媛一家成為全民熱話！但是莎江卻發現宰鎮只是「假死」，現時更與小三世娜雙宿雙棲......

《我們，家》劇照，洪莎江 （李慧英飾）

《我們，家》劇照，崔宰鎮（金南喜飾）

《我們，家》播出僅六集便以反轉劇情成功吸引觀眾眼球，如劇中盧英媛（金喜善飾）親父不堪被捲入性騷擾醜聞而墜樓身亡，英媛獲崔氏一家收留，最後更下嫁宰鎮，豈料她卻在老爺死後發現對方有份誣陷父親；英媛也在老爺的喪禮上初見世娜，原以為她是老爺的情婦，不料女方竟是自己婚姻中的小三，丈夫出軌一事更早已被家人得悉，只有英媛被蒙在鼓裡。

《我們，家》劇照，李世娜（妍雨飾）

洪莎江 （李慧英飾）不相信兒子已死，一直暗中追查。

此外，看似醫術高明的丈夫原來也是「無用醫生」，不但看到血就會僵硬，更無法親自操刀⋯⋯隨著英媛的世界逐漸崩壞，網友們大讚《我們，家》驚喜不斷，也認為金喜善的演出為劇集加分不少，她也坦承本劇為她帶來了全新元素：「2、30歲的時候，我專注於浪漫劇種，現在40多歲的我想展現出以前從未表現過的一面。」

婆媳最終聯手找出真相！

盧英媛（金喜善飾）和崔宰鎮（金南喜飾）一直過著美滿的婚姻生活。

劇中「騙保魔女」世娜身份神秘，妍雨也指角色非常複雜：「世娜是個難以理解的人，我認為我要對角色有一定程度的了解才可以自然地演繹台詞，但是即使我仔細地閱讀劇本，我也無法好好地分析世娜。」談到能夠與多位前輩同框鬥戲，妍雨隨即秒變小粉絲：「我在片場看到金喜善的眼神、以及李惠英的吸引力，全都令我很羨慕，有時候我會想：『為甚麼我做不到呢？』我想前輩們一定經歷過這個（自我懷疑）階段，現在才會如此精彩。」

盧英媛（金喜善飾）承受極大壓力。