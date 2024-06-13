愛回家｜何晉樂飾演啊Joe惹負評　網民話撞樣吳國敬同呢個人仲似

處境劇《愛·回家之開心速遞》一直都是TVB的皇牌節目，但自從演員變動頻繁後，不少劇迷都表示要「棄劇」，亦有網民希望「急召啊Joe返黎救亡」，昨日（12日）一集，網民終於「集氣成功」，「啊Joe」真的出現。雖然啊Joe一角曾傳出過數個人選來出演，但都不是正確人選，最後上星期終於揭曉啊Joe一角由誰擔任，當日活動中宣布由何晉樂出演啊Joe， 正式落實人選。

何晉樂日前出席《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

昨日一集《愛·回家》何晉樂飾演的啊Joe終於現身，有網民看完後就對何晉樂飾演啊Joe有點意見，於是在自己的社交平台表示心碎了：「tbb你令我心碎你知不知之前講到阿Joe呢個人物有幾好架依家搵個咁嘅演員來演，我心碎了！」亦有不少網民留言指何晉樂的造型「似傻仔」，指他看上去完全不像「富二代」及留學回來，更說何晉樂有點像吳國敬及以前的吳業坤。

昨日一集《愛·回家》何晉樂飾演的啊Joe終於現身。(節目截圖)

有網民看完後就對何晉樂飾演啊Joe有點意見。(節目截圖)

除了造型不行外，何晉樂的演技亦備受批評，網民指他的演技差，完全演不出「公子貴氣」那種感覺。網民劣評如潮：「頂著個漢姦頭，真的是跟蔡玉姣絕配」、「妝效失敗完全不像英國留學嗆樣子」、「丁子郎（朗）都比他好」、「第一眼：佢個look不像富二代」、「好像以前坤哥」、「不喜歡他Hugo 比他好太多，靚仔又高大」、「老土到極致」、「人是訂了沒得改，但造型可以改的呀！頭髮別搞得這麼貼，還有點油，又帶個眼鏡。你如果想跟蔡玉餃的形象貼一點，也不用這麼誇張呀！況且她都離開劇組了」、「完全要息（熄）電視」、「應該會拉低收視」、「我覺得最佳人選系施卓日同容天佑」。

網民覺得何晉樂這個造型「唔掂」。(節目截圖)

何晉樂的演技亦備受批評，網民指他的演技差，完全演不出「公子貴氣」那種感覺。(節目截圖)

總結網民除了上述的人選外，還有早前在《神耆小子》中飾演樊亦敏兒子的吳子沖亦是大家的「心水」，都認為這些人選都遠比何晉樂好。但從另一方面看，何晉樂是《聲夢傳奇》出身，加上亦是首次出演處境劇，大家應該先觀看一陣子，也許他會漸漸進步，畢竟演戲方面他還是一個「新手」。

何晉樂是《聲夢傳奇》出身。

何晉樂都係首次出演處境劇。(節目截圖)