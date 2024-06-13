顏國樑設靈｜多年好友黃良昇感觸送別　憶故友大讚佢堅強又開朗

演員顏國樑於上月25日因病離世，享年71歲。其家人今日（13日）為他設靈，喪禮以佛教儀式進行，靈堂中央放有顏國樑笑得很燦爛的遺照。靈堂內外亦放滿了大家送上的花圈，有薛家燕、關禮傑夫婦及翁靜晶等人。顏國樑的不少好友都有到場送別，他最後現身的電視節目《直播靈接觸》主持梁思浩亦有到場送別亡友，他與顏太霍潔貞擁抱及送上慰問後，二人都忍不住掉下淚水。

顏國樑於上月25日因病離世，享年71歲。(影片截圖)

顏國樑最後現身的電視節目《直播靈接觸》主持梁思浩亦有到場送別亡友。(影片截圖)

梁思浩與顏太霍潔貞擁抱及送上慰問後，二人都忍不住掉下淚水。(影片截圖)

除了梁思浩，跟顏國樑相識多年的好友黃良昇亦有到場，黃良昇是樂隊Blue Jeans成員，他透露顏國樑其實一直「有個音樂夢」，憶起故友，他表示很心痛亦大讚他是「堅強又開朗嘅抗癌勇士」。黃良昇接受其他傳媒訪問時表示顏太泣不成聲，更表示與顏國樑很友好，連自己的兒女也是他看著長大，所以特別深感受：「顏國樑好鍾意笑，我到依家都仲記住，佢成日都講笑話都自己笑定先，佢個人好開心。」

跟顏國樑相識多年的好友黃良昇亦有到場。(影片截圖)

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黃良昇講到顏國樑對抗病魔時十分感觸：「我感覺到佢好……好……堅強，我望住佢，點解好似同個女仔傾緊計咁，因為佢把聲都變咗女人聲，我話真係唔慣望住你女人聲同我講嘢，但佢一樣望住我笑！其實我知道好辛苦好痛，佢都係笑嘅，佢都係同我講笑話嘅，咁我覺我好叻！」黃良昇指顏國樑面對著病魔，仍然很樂觀去面對。

黃良昇講到顏國樑對抗病魔時十分感觸。(影片截圖)

黃良昇指顏國樑面對著病魔，仍然很樂觀去面對。(影片截圖)

黃良昇講到顏國樑遺願，他很喜歡音樂，但顏國樑說自己不懂得彈結他，於是便教他彈結他。因為顏國樑當時已經病魔纏身，學了一陣子後，便因為雙手無力而感到辛苦，黃良昇說到知道他未必能學會，但希望他可以從中減少壓力，能輕鬆一下。

黃良昇教顏國樑彈結他。(影片截圖)