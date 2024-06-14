家族榮耀之繼承者25集劇透｜許紹雄知陳靜受嘅委屈　決定討回公道

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》25集劇透。《家族榮耀之繼承者》昨日（13日）一集講到陳靜得知是余安安公開床照，繼而令陳靜大受打擊而流產。表面上陳靜安然無恙，但背後已經密謀怎樣報復余安安，她先搏取余安安的信任，再帶她到遊艇上燒炭自殺。

表面上陳靜安然無恙，但背後已經密謀怎樣報復余安安。(影片截圖)

陳靜先搏取余安安的信任，再帶她到遊艇上燒炭自殺。(影片截圖)

陳靜向余安安坦言是她害死雙親，又令她痛失愛兒，於是打算同歸於盡。許紹雄及陳瀅及時救下余安安及陳靜，才免於一死。許紹雄一直想不明白陳靜為什麼要與余安安同歸於盡，直至到清潔工人於遊艇上發現陳靜的遺書，才知道陳靜何解會怨恨余安安。陳靜向許紹雄表示：「其實一開始，我同你根本就係活係兩個唔同世界嘅人，直至遇見你，我先知道，自己原來都可以擁有幸福，但可笑嘅係，即使換過套名牌衫，拎住個名牌手袋，一切都冇改變過，我仍然都係嗰個做過唔見得光醜事嘅朱麗琪。」許紹雄感到陳靜受到了很多委屈。

許紹雄的清潔工人於遊艇上發現陳靜的遺書，才知道陳靜何解會怨恨余安安。(影片截圖)

紹雄感到陳靜受到了很多委屈。(影片截圖)

許紹雄把遺書交給佘詩曼看，佘詩曼向他表示羅嘉良當年為了繼承權而掉包，再加上羅子溢背後動手腳令自己無辜入獄。佘詩曼覺得許紹雄今次應該強硬起來：「爹哋啊，人善被人欺，二叔佢見利忘義，二嬸唔顧親情，Brain唔洗講啦，陷我於不義，你係咪真係可以睇住佢哋畀佢哋亂咁嚟，搞到公司盤生意搞砸晒，等爺爺死都死得唔眼閉啊。」許紹雄一直都是玩世不恭的形象，但遇上了老婆陳靜被欺負，再加上女兒佘詩曼告之之前所受的冤獄，決定為他們討回公道，向羅嘉良提出重返丘氏集團做副主席。

許紹雄遇上了老婆陳靜被欺負，再加上女兒佘詩曼告之之前所受的冤獄，決定為他們討回公道。(影片截圖)