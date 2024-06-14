廖駿雄設靈｜廖家爵含淚透露爸爸病況　遺憾少陪伴：好多嘢冇做過

前TVB甘草演員廖駿雄上月18日於東華醫院因病逝世，終年64歲。喪禮今日（14日）於大圍寶福紀念館設靈，讓親友作最後道別。廖駿雄兒子廖家爵在接受訪問時表示：「都好突然走，冇諗住問佢有咩遺願。」

前TVB甘草演員廖駿雄的喪禮今日（14日）於大圍寶福紀念館設靈。（梁碧玲攝）

談及父親突然離世的原因，他說：「始終都唔會覺得佢咁快離開我哋，同埋我覺得係唔想去面對呢件事，佢入去嘅原因係因為膽管嘅問題，突然之間有一排瞓醒見到佢成個人好黃，咁媽咪同佢入咗醫院，做個膽管手術諗住佢排返啲膽液出嚟就好啦！」他續指父親生前很容易發燒，並表示：「本身做咗個手術就會向外引流，佢傷口受少少感染就好容易發燒同埋體溫好難控制。」

廖駿雄兒子廖家爵透露爸爸生前病況。（梁碧玲攝）

被問到最後看到父親的身體狀況，他說：「其實佢走嘅時候嗰幾日，大家屋企人接近24小時都輪流陪佢，最尾嗰一刻，佢知我哋唔想睇住佢走，我哋逐個逐個就講一句唔理你啦，由得你瞓覺咁走，家姐走咗出去佢就繼續瞓覺，我唔講佢又真係唔走喎！留咗一段時間，後段時間我同佢講埋good night，佢就直線下滑。」提到會否遺憾沒法與父親過父親節，他直言：「一定有嘅，後悔有好多嘢都冇做過。（入行少咗時間陪爸爸？）都係㗎！始終我喺公司冇刻意講佢係我爸爸，我想盡自己嘅能力去調返，人哋識我先識得佢。」講到爸爸生前是否對他有期望，他表示：「一定有嘅，叻過爺爺，因為爺爺做官做太平紳士嘅，想我比佢更加好。」

講到父親廖駿雄於電影《九龍城寨之圍城》片尾的4分鐘彩蛋出現，他說：「我都係早排先知，我自己都有睇，聽聞係有剪過嗰一part，但原來後面有播返出嚟，未入去睇返，但係我有睇到其他社交媒體有分享出嚟。」

廖家爵不禁眼濕濕。（梁碧玲攝）

提到翁靜晶指香港公立醫療系統之不足，他回應：「呢樣嘢就唔多評論啦！」被問到父親生前是否有其他圈中好友去探望過他，他坦言：「有少量，可能其他都好難抽時間過嚟。」