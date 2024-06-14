廖駿雄設靈｜湯鎮業憶述訓練班點滴　魯振順爆喊：有啲人有過失

前TVB甘草演員廖駿雄上月18日於東華醫院因病逝世，終年64歲。喪禮今日（14日）於大圍寶福紀念館設靈，讓親友作最後道別。廖駿雄生前在娛樂圈人緣極佳，多位藝人朋友都有到靈堂致哀。下午五點開始開放親友進場，廖駿雄生前圈中好友陸續抵達，第一個到場的是林韋辰，之後杜琪峯、艾威、彭懷安、方中信夫婦、湯鎮業、魯振順、阮德鏘、譚玉瑛、陳秀珠、陳國坤、周家怡、黃翠如、蕭正楠、劉江、黃日華等陸續到場。

今日（14日）於大圍寶福紀念館設靈。（梁碧玲攝）

杜琪峯。（梁碧玲攝）

方中信夫婦。（梁碧玲攝）

阮德鏘。（梁碧玲攝）

譚玉瑛。（梁碧玲攝）

周家怡。（梁碧玲攝）

劉江、黃翠如、蕭正楠、黃日華。（梁碧玲攝）

湯鎮業同黃日華。（梁碧玲攝）

湯鎮業和魯振順接受訪問時表示：「其實我哋同廖駿雄都係訓練班嘅同學，佢係屬於訓練班年紀最細，佢係好活躍，佢鍾意喺全班面前講嘢，係開心果。」湯鎮業續指同廖駿雄關係比較好，並笑言：「因為佢爹哋係馬會嘅會員，成日帶住我哋訓練班嘅同學去上水游水去玩，佢媽咪有附屬卡，呢個同學幾有錢。」

湯鎮業指廖駿雄讀訓練班時期非常活躍，是班中的開心果。（梁碧玲攝）

魯振順憶述與廖駿雄生前的點滴，他表示：「我曾經去到人生某一個人生嘅路途上佢幫咗我好大忙，佢畀咗一間屋一個地方我住，就幫我度過咗個人生其中一個難關，我估唔到一個大情大性嘅人好細心，好鍾意講義氣。」

魯振順感激廖駿雄助他度過人生難關。（梁碧玲攝）

被問到最後一次與廖駿雄見面，魯振順說：「我去完內地做嘢返嚟就第一個訊息知道入咗醫院，佢就話有時間去睇吓，我見到佢根本就變咗兩個人，我可以講話有啲人有過失，但係過咗去我都唔好再講。」湯鎮業最後透露廖駿雄走得很安詳。