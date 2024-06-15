王書麒兩度歷面癱許秋怡心痛　難忘拍劇被掌摑：冚我最多係萬梓良

現年55歲的許秋怡早年與張智霖（Chilam）合唱《現代愛情故事》而一曲成名，她與老公王書麒轉戰內地發展多年，有傳她密密登台月入近百萬，身家更已過億！許秋怡同王書麒近年甚少在香港露面，但早前他們就作客前港姐鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」，兩人大談往事及分享近況，更自爆身體出現問題，健康狀況令人擔憂。

許秋怡轉戰內地發展多年，秘密登台！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

恩愛如昔。（微博@許秋怡MapleHui）

許秋怡同王書麒作客前港姐鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」。（YouTube影片截圖）

大談往事。（YouTube影片截圖）

自爆身體出現問題，健康狀況令人擔憂。（YouTube影片截圖）

許秋怡多年前曾在TVB籌款節目《歡樂滿東華》中表演縮骨功，原來她的爸爸是粵劇名伶許堅信，所以她自6歲開始學粵劇，直至18歲，筋骨都練得特別柔軟：「其實我又唔識咩叫縮骨功嘅，係可能由細到大練功呢練得多，啲筋骨比較軟啲，所以佢哋就看中我，『不如你試下籌款，試下縮骨功捐落架21吋嘅電視機度啦』，好辛苦㗎練嗰個過程，流晒血㗎練到。」不過許秋怡就直言：「我而家行唔到咁滯喇，我呢十幾年都坐骨神經痛，再加埋年紀開始大啦，平時操勞啲，又舟車勞動多啦，坐車嗰啲，而家啲骨真係唔得喇。」

許秋怡多年前曾在TVB籌款節目《歡樂滿東華》中表演縮骨功。（YouTube影片截圖）

捐落架21吋嘅電視機。（YouTube影片截圖）

直言好辛苦。（YouTube影片截圖）

許秋怡近十幾年來都坐骨神經痛。（YouTube影片截圖）

童星出身的王書麒早年曾拍過不少劇集，亦曾多次與萬梓良合作，鍾慧冰提及鄭裕玲（Do姐）曾大爆當年拍《流氓大亨》時，王書麒被萬梓良大力掌摑，甚至被「打歪」，對此王書麒就表示：「其實我係習慣咗㗎喎，習慣咗俾萬子哥打，因為好多次㗎喇，我喺麗的電視嗰陣時拍《大內群英》，我小朋友嚟咋嘛，我做乾隆，佢做雍正，有一場戲又係俾他兜巴冚落嚟嘅，嗰陣時都係十四五歲啦，我冇喊，有演員道德。跟住就去咗TVB啦，有一次就係試過《流氓大亨》DoDo姐講嗰個，係真係好大力咁冚落嚟嘅，仲有另一個劇集呢，都係俾萬子冚嘅，即係冚我最多嘅人就係萬梓良。我成日做佢細佬，但嗰下我好記得嘅，都幾係痛㗎，但就唔係話真係受傷。」不過王書麒亦直言非常欣賞萬梓良專業的態度，對演戲很有熱誠。

鄭裕玲（Do姐）當年與萬梓良合作拍攝《流氓大亨》。（影片截圖）

王書麒10歲就以童星身份出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。（影片截圖）

王書麒在劇中被萬梓良大力掌摑，甚至被「打歪」。（YouTube影片截圖）

依然印象深刻。（YouTube影片截圖）

多次合作。（YouTube影片截圖）

兜巴冚。（YouTube影片截圖）

好慘。（YouTube影片截圖）

專業！（影片截圖）

王書麒曾兩度經歷面癱，鍾慧冰問及跟拍掌摑戲是否有關時，王書麒坦言：「我諗有少少，其實曾經有啲男藝人或者女藝人都曾經歷過面顏神經麻痺，我就試過兩次。第一次係19歲拍《新紮師兄3》，嗰次係我第一次中呢樣嘢，嗰場戲我哋喺灣仔一個天橋底拍戲，嗰場戲係四頁紙，導演要求一個鏡頭，又講又做又行位，排咗兩次之後，對方都比較專業，其實講到第三頁紙，佢就需要一巴冚落嚟嘅，其實我們之前已經……冇得借位要硬食，其實我已經離開咗少少個位，但做做下兩個人不經意地行埋咗，對方講完第三頁紙到位呢就一巴冚落嚟，嗰下我個頭，我記得我自己揈咗落去，喺個菠蘿蓋嗰範圍上返嚟，仲要做喎，因為仲有半頁紙對白。嗰場戲係一take過ok嘅，都冇事㗎，我唔會覺得暈呀、痛呀。」

王書麒19歲拍《新紮師兄3》時，有一場被兜巴冚的戲份。（YouTube影片截圖）

冇得借位要硬食。（YouTube影片截圖）

一巴冚落嚟。（YouTube影片截圖）

揈咗落去。（YouTube影片截圖）

直至回家後王書麒才知出事，他表示：「沖完涼好攰，凌晨三點幾，食個麵啦，一啜條麵嗰陣時你就知喇，點解條麵啜唔到上嚟，因為其實我哋講嘢、食嘢，成個結構、肌肉嗰啲呢一齊做㗎嘛，你要配合嘴唇嗰啲，因為呢邊面係完全冇咗感覺。同埋隻眼呢，呢一邊係唔識眨眼，眯唔埋瞓覺，你以為你自己合埋咗隻眼，其實你係冇合埋眼，呢邊機能冇晒。」王書麒透露首次發病時19歲，掌摑他的對手是林嘉華，但他就明白對方不是故意，只是拍劇時太投入。

王書麒食麵發現啜唔到條麵。（YouTube影片截圖）

一邊面完全冇感覺。（YouTube影片截圖）

而王書麒再次發病就是23年前，即2001年，由於每天開劇很勞累致抵抗力弱，加上收工返家狂吹冷氣，翌日起床發現面癱致歪嘴，當時更歪住嘴去錄劇集主題曲：「我諗從來冇人唱歌係要拉住個嘴一邊，因為呢邊『揼』呀嘛，好多時發唔到音，我係要扣住左邊個嘴唇去錄，係需要多咗好多時間先可以完成一隻電視劇嘅主題曲。」許秋怡憶起往事都忍不住喊：「因為個經歷好長。」由於年紀漸長，身體機能不及以往，復原幾率亦變弱，王書麒只望「似返個人就算」，他坦言當時人中位置很歪：「最尾可以校返正少少算ok㗎喇。」

2001年再次經歷面癱，當時更歪住嘴去錄劇集主題曲。（YouTube影片截圖）

許秋怡好擔心。（YouTube影片截圖）

憶起往事都忍不住喊。（YouTube影片截圖）

他坦言當時人中位置很歪。（YouTube影片截圖）

王書麒只望「似返個人就算」。（小紅書圖片）

王書麒曾兩度經歷面癱。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

兩公婆拍住上！（微博@許秋怡MapleHui）

畢業於拔萃男書院的Cody自小品學兼優，更高大有型。（微博@許秋怡MapleHui）