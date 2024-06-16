視帝前妻離婚後即玩交友app被轟放縱　揭當年曾送上門火速同居

現年59歲的視帝郭晉安本月2日宣布與結婚18年的妻子歐倩怡離婚，雙方均表示離婚這個決定是無奈及艱難的，消息震驚娛樂圈。郭晉安離婚後已收拾心情重新投入工作，早前就為新劇《金式森林》造型暨拜神會見傳媒，他亦有大方回應有關離婚的問題。而他的前妻歐倩怡近日接受蝦頭楊詩敏及連詩雅主持的網台節目訪問，也是她公布婚變後首度公開露面。

郭晉安歐倩怡夫妻情盡。（資料圖片）

郭晉安歐倩怡夫妻情盡。（資料圖片）

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。（IG：@cindyauau）

然而該節目播出後即引來網民熱議，不少網民認批評她公開自己開交友app識6個男士太放縱，紛紛在討論區留言表示：「睇完就知點解離婚」。網民走到歐倩怡個人社交平台留言，而歐倩怡亦有親自回答網民留言。她在訪問中提到交友app上有個人約食她食lunch，她說自己想睇下電腦，對方竟表示要買電腦給她，兩人約了在apm的apple store等，但最終那個人並沒有出現。有網民因此留言鬧爆歐倩怡：「約人出嚟就買嘢，買嗰個都傻仔啦」

淡出幕前十幾年除了相夫教子，歐倩怡亦積極進修。（影片截圖）

另外有網民指翻看舊訪問，提到原來歐倩怡與郭晉安相識三個月便同居，指她「送上門」，她回覆表示：「二十幾三十年前，嗰陣後生，又熱戀期嘛🤣🤣🤣」而有人炮轟她離婚三個月就用交友App，還要唱衰前夫，叫她「靜下啦」，她澄清雙方已分開兩年，又謂：「同埋搵人傾下偈唓，無做壞事。我而家都同你傾偈啦😅😅😅」另外她亦表示，交友App太多騙子和假Account，自己玩了一個月已經冇玩。呢個係佢喺條片度話，app有個人約食佢lunch，佢話自己想睇下電腦，對方仲話買俾佢，最終約apm apple store等，但條仔最終無蒲頭，所以依個人留言diu歐倩怡「約人出嚟就買嘢，買嗰個都傻仔啦」

歐倩怡更指女士讀太多書會不大受歡迎。（影片截圖）

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

另外，另外有人指翻看舊訪問，原來歐倩怡與郭晉安相識三個月便同居，指她「送上門」，她回覆：「二十幾三十年前，嗰陣後生，又熱戀期嘛🤣🤣🤣」而有人轟她離婚三個月就用交友App，還要唱衰前夫，叫她「靜下啦」，她澄清雙方已分開兩年，又謂：「同埋搵人傾下偈唓，無做壞事。我而家都同你傾偈啦😅😅😅」另外她亦表示，交友App太多騙子和假Account，自己玩了一個月已經冇玩。

歐倩怡自爆有玩交友APP。（影片截圖）

歐倩怡保養得宜完全不似44歲。（IG：@cindyauau）