香港小姐2024｜細看過去幾屆佳麗首輪面試　冠亞季軍真係有樣睇？

眨吓眼又到新一年《香港小姐競選》，每年一到6月份，TVB就會鋪天蓋地宣傳這年度選美盛事，招募世界各地的美女參加報名。上屆由莊子璇、王怡然、王敏慈奪得冠亞季軍寶座，而面試中吸引了眾人目光的郭珮文、鄧凱文、潘明璇、姜依寧等人於賽後亦各有發展。正所謂：「靚女去到邊都會發光」，其實以上提及過的，和以往幾屆的參選佳麗，在第一次及第二次面試時已順利跑出。明天（6月16日）就是《2024年香港小姐競選》第一次面試，敬請大家期待。



《2023香港小姐競選》第一輪面試時，「冠軍」莊子璇已被封為「翻版IU」。（資料圖片）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，王敏慈已經相當搶鏡。（資料圖片）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，王怡然（Lynn）也是典型靚女樣。（葉志明 攝）

香港小姐2023｜89位首輪面試佳麗靚相逐個睇 「翻版范冰冰」最索

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Juliana郭珮文，一頭銀髮真係好型。（葉志明 攝）

雖說Juliana郭珮文落選香港小姐，但與同屆佳麗相比，她是最快可以入劇的一位，而且首套參演的就是《法證先鋒6》及客串《愛·回家之開心速遞》，亦擔任了《福祿壽訓練學院》的主持。郭珮文身材出眾搶眼，因此而成為了流量密碼。

特別一提第三輪面試時Juliana，真係「見真章」。（資料圖片）

再回看《2022香港小姐競選》冠亞季軍的照片，更會發覺「靚女必定跑出」的真理，基本上都在首輪面試時已經相當「突出」。

《2022香港小姐競選》冠軍林鈺洧，首輪面試。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》亞軍許子萱，首輪面試。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》季軍暨最上鏡小姐，梁超怡。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》友誼小姐邢慧敏，首輪面試。（資料圖片）

香港小姐2022首輪面試有驚喜？盤點9位藝人參選港姐前後大變身

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再睇2021年香港小姐競選冠亞季軍的首輪面試照片，同樣驚艷！

《2021香港小姐競選》冠軍宋宛穎。（資料圖片）

《2021香港小姐競選》亞軍梁凱晴。（資料圖片）

《2021香港小姐競選》季軍邵初。（資料圖片）

陳星妤（陳聖瑜），被傳媒封「翻版方媛」！雖然不是冠亞季，卻是同屆之中最快做到女主角的。（資料圖片）

陳聖瑜（前名：陳星妤）可說是同屆之中起步最快的一位，事關普通藝人要做女配角都要4，5年時間，升到女主角要10年不等，但她參選後兩年就迅速上位演出《一舞傾城》女主角，上位快過火箭！

大家對佢有冇印象？她是《2021香港小姐競選》首輪面試時「東張女神」陳懿德。（資料圖片）

最後一提，其實不少落選港姐都會加入《東張西望》做主持，就好似陳懿德（德德）及鄧凱文（Eris）成為了「東張女神」後一樣入屋！發現也頗為不錯。

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，鄧凱文（Eris）。（資料圖片）

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睇埋上幾屆港姐初選相片