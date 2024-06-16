昔日兩大名模巴厘靜修之旅曬Fit爆身材　素顏真面目曝光驚人狀態

現年43歲的混血模特兒樂基兒 （Gaile）與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。她於2017年與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，婚後育有一子Hunter，可是於2023年突然傳出離婚的消息，她於同年9月坦承自己已經回復單身，表示仍與前夫Ian保持友好關係，兩人會共同撫養囝囝。她亦全面復出演藝圈，重新投入工作，近日更是十分勤快更新社交網，與網民分享近況，努力吸粉。日前她就分享了她與另一名模好友Rosemary做瑜伽的視頻，介紹洗滌身心靈的體驗。

名模樂基兒都著得好出色。（視覺中國）

樂基兒最新造型照彷彿重返二十歲。（IG圖片）

樂基兒全面復出。(ig圖片)

樂基兒以「綠洲體驗！有寶子想與樂基兒一起經歷嗎」為標題，留言寫道：「創造『綠洲體驗』是一種充滿勞動的愛，也是夢想成真的過程 ！每個細節都經過精心設計，打造沈浸式、變革性的旅程，目的在滋養思想、身體和靈魂💆🏻‍♀️從巴厘島寧靜的環境到不同的工作坊，這是一個引導去自我發現和更新的空間💕有寶子想一起經歷嗎？」短片記錄了她與Rosemay以及另一位好友Doris一起在巴厘島上享受5天4夜的靜修，遠離日常生活的喧囂，得到了一個重新連結真我的機會。片中樂基兒與Rosemary都是全程素顏出鏡，且絕無任何濾鏡特效，以最真實一面示人，她們的狀態都相當之好，兩人都是靚媽咪。網民都留言大讚她們不愧是一代名模。

(左起) Rosemay、Doris與樂基兒一起靜修。(小紅書)

(左起) Rosemay、Doris與樂基兒一起靜修。(小紅書)

Rosemay狀態很好。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

樂基兒狀態很好。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人一起做瑜伽。(小紅書)

三人都全程素顏。(小紅書)