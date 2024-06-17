香港小姐2024｜回顧每年必追佳麗「黑歷史」　當選後新聞仲豐富

《2024年香港小姐競選》今日（17/06）舉行首輪面試，又是一年一度討論港姐們的時候。首輪面試過後，網民都會着眼於參選靚女的樣貌、身材、服飾衣着，而除了外形之外，每年亦會爆出相當多「花生事」，例如某某某被爆在學時一踏幾船，又會有人被翻舊帳爆粗鬧人之類。以下就為大家重溫一下近幾年的港姐黑歷史。



王怡然。（資料圖片）

2023年度香港小姐競選亞軍及最上鏡小姐王怡然（Lynn）於選後，被爆父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數。雖然並不是王怡然的錯，但其演藝事業依然受到影響，自始潛水了大半年。

陳怡名 Zora（截圖）

同屆參選的「辣妹子」陳怡名同樣多「花生」，因為口音及來自內地的關係而廣受網民攻擊。當然，每屆總有幾位佳麗被網民人肉搜尋出舊照後，狠批曾經整容，不過大部分只是減肥前後的分別。

潘明璇。（IG@michelle.poa）

值得一提的是，曾有傳聞，冠軍莊子璇曾被爆料是孤獨精或因做人「太假」受到其他佳麗孤立。

港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（深碧玲攝）

林鈺洧參選後，被翻舊帳指曾於2020年登上節目《對號入座》中分享自身性經驗，並指自己曾有五名性伴侶，因而被封為「性女」，當選後亦順利成章成為了「性女港姐」。

林鈺洧參選後，被翻舊帳指曾於2020年登上節目《對號入座》中分享自身性經驗，並指自己曾有五名性伴侶，因而被封為「性女」。（截圖）

【港姐2020】23歲、擔任空姐的廖慧儀暫成大熱人馬，亦有開設於YouTube Channel。 （01娛樂；陳順禎攝）

廖慧儀參選時被翻舊帳，曾被網民攻擊是姣婆。廖慧儀入行後不久，她與前男友因溝通問題而分手，前男友又因情緒問題而離世，網民籍此群起圍攻廖慧儀。

陳楨怡有身材有樣兒，家底還十分好，獲傳媒認為是大熱人選。（資料圖片）

《2020香港小姐競選》亞軍陳楨怡於參選時被舊同學大爆，指她的男友就是戴祖儀前度，又大爆她的私生活混亂，喜愛夜蒲愛收兵。後來，2023年前度男友周子揚大爆曾與她拍拖，但經常出席富豪飯局，更背着他上某城中富四代家中作客，更大爆她是煙民。不過事件一直未經證實。

《香港小姐競選2023》Venus曾被網民大爆黑歷史，不過大多沒有實證。（IG圖片）

《香港小姐競選2022》有一位參賽者叫Natalie可能就因為黑歷史就早早被Foul，她被網民爆料指她的社交網上有大量cosplay性感美照。她以JJ為網名開設帳號，與粉絲分享多個不同造型的靚相，更有粉絲活動以及抽獎送禮物。

《香港小姐競選2021》梁允瑜曾被網友爆出兩段短片，片中的她都是對住鏡頭瘋狂爆粗喪鬧，後來被稱為「爆粗港姐」後，形象急速直插。競選後亦索情潛水一年多之久。

梁允瑜參選香港小姐時被評為熱門人選。（IG@cl.chloee）

香港小姐2023｜佳麗被翻舊帳依然入圍 重溫歷屆黑歷史港姐下場

睇埋其他舊聞，例如馮盈盈參選時亦曾被爆出「黑歷史」