Frankie@MIRROR公然放閃多謝圈外女友幫手影靚相 女方身份終曝光
撰文：金秀玲
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MIRROR的陳瑞輝（Frankie）去年平安夜突然公告戀情，他其後於訪問中透露女友是圈外人。近日Frankie比之前活躍於社交平台，不時貼出「女友視角」相，而支持者「皮寶寶」亦大為受落。近日有粉絲就轉貼Frankie的近照，大讚：「想講佢呢個女朋友影佢好好睇😭終於有啲相睇下 仲要係靚得嚟 唔係重filter 亂拍啲咩都想睇啊！」很多皮寶寶附和，說：「阿嫂做到嘢！」、「呢個呀嫂直情改變哂佢成個人咁 真係祝佢地繼續幸幸福福🤣」
而想不到皮嫂突然親自回覆網民留言，這位名叫Christy的女友說：「多謝皮寶寶嘅厚愛🥹💖我會影多啲比大家睇同埋爭取多啲福利😆🫶🏻🫶🏻🫶🏻」Fans見到阿嫂首度現身都大感驚喜，想不到的是連Frankie都有回應，更公開放閃！Frankie回覆女友：「難得迫到你出嚟講多謝😤我都要多謝你！ 你影啲相好靚🥰🤣」令一眾皮寶寶皆表示要戴太陽眼鏡。
很多人都對Frankie女友感好奇，但她的社交平台是私人帳戶，頭像亦是卡通圖案，公開的資料僅得一些動物圖片，從個人簡介顯示，她是一位鋼管舞者，而且相當喜歡小動物。不過從其中一張相中，就隱約見到女友的眼睛，其餘部份大家可能就要靠想像了。
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