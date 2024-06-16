Frankie@MIRROR公然放閃多謝圈外女友幫手影靚相　女方身份終曝光

MIRROR的陳瑞輝（Frankie）去年平安夜突然公告戀情，他其後於訪問中透露女友是圈外人。近日Frankie比之前活躍於社交平台，不時貼出「女友視角」相，而支持者「皮寶寶」亦大為受落。近日有粉絲就轉貼Frankie的近照，大讚：「想講佢呢個女朋友影佢好好睇😭終於有啲相睇下 仲要係靚得嚟 唔係重filter 亂拍啲咩都想睇啊！」很多皮寶寶附和，說：「阿嫂做到嘢！」、「呢個呀嫂直情改變哂佢成個人咁 真係祝佢地繼續幸幸福福🤣」

Frankie去年平安夜突然公告戀情。（IG@frankie729）

Frankie在MIRROR近日比以前活躍於社交平台，更頻頻貼女友視覺相。（Threads@frankie729）

這個角度的甜睡相，除了女友應該冇人影到。（Threads@frankie729）

Frankie的Fans都讚Frankie女友做到嘢，常常幫他影靚相。（IG@frankie729）

而想不到皮嫂突然親自回覆網民留言，這位名叫Christy的女友說：「多謝皮寶寶嘅厚愛🥹💖我會影多啲比大家睇同埋爭取多啲福利😆🫶🏻🫶🏻🫶🏻」Fans見到阿嫂首度現身都大感驚喜，想不到的是連Frankie都有回應，更公開放閃！Frankie回覆女友：「難得迫到你出嚟講多謝😤我都要多謝你！ 你影啲相好靚🥰🤣」令一眾皮寶寶皆表示要戴太陽眼鏡。

Frankie女友Christy突然蒲頭，感謝皮寶寶對自己的稱讚，更難得的是引到Frankie跟她公開放閃。（Threads）

很多人都對Frankie女友感好奇，但她的社交平台是私人帳戶，頭像亦是卡通圖案，公開的資料僅得一些動物圖片，從個人簡介顯示，她是一位鋼管舞者，而且相當喜歡小動物。不過從其中一張相中，就隱約見到女友的眼睛，其餘部份大家可能就要靠想像了。

Frankie女友的社交平台是私人賬戶，暫時只得這張口罩露眼相，相當神秘。（Threads）

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