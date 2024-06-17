福祿壽訓練學院｜林樂熙演13種大自然聲贏晒　江美儀幫郭珮文配對

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，昨晚（16日）一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊學員繼續進行「命運對決」、以抽簽形式進行一對一扮嘢對決，勝方直接進級，敗方直入危險區。本輪對戰形式特別之處是，學員本輪表演必須是海選後從未於舞台上表演過的，是次賽果由現場觀眾投票及專業評審江美儀及火火評分決定。

今集內容絕對豐富，除有燦神「加持」，另外還有六個表演，分別是彭建豪扮「臨時MJ」獻唱《Billie Jean》VS趙亮昭扮「流以達」表演「活佛Viva」、林樂熙一人聲演13種不同聲音的「大自然的奇妙旅程」VS郭浩皇的「李奇約會奇遇記」、黃建東扮「So健康」獻唱《從不喜歡孤單一個》加《沒有季節的火花》MedleyVS馮彥中扮「虛志安」上演「我愛Sammi演唱會」。

林樂熙一人聲演13種不同聲音的「大自然的奇妙旅程」，在不足兩分半鐘時間內，先後演繹了12種不同類型的聲音。

除了彭建豪的MJ模仿令兩位專業評審讚不絕口，林樂熙在不足兩分半鐘時間內，先後演繹了潮水聲、蟬聲、貓頭鷹、狼、雀仔聲、拍翼鸚鵡、馬騮、跑馬聲、馬叫、大笨象行路、大笨象大叫及水滴12種不同類型的聲音，期間還以既治癒又遼闊的聲音唱出與大自然畫面完美配合、參考自藏族音樂元素的哼唱，技驚四座程度令現場所有人拍爛手掌，美儀姐更被震撼至「眼都凸埋」，足足呆了數秒才能回過神歡呼拍手兼給予評語：「好離譜呀件事，我直情想問祥仔（樂熙導師）攞佢條聲，夜晚返去做Meditation（冥想）。」火火則簡而精謂：「第一好屈機，第二我戥下一個（出賽學員）好驚咯。」

美儀姐更被震撼至「眼都凸埋」。

由於樂熙在節目的綽號是「扮聲勁過李思捷」，對此思捷亦甘拜下風謂：「你連大自然啲聲都扮到，你真係勁過李思捷呀！」擅長扮聲、年僅21歲的樂熙，接受製作組訪問時坦言是次嘗試相當「膽粗粗」，他只是很簡單地想將曾經看過覺得很好的表演、嘗試以自己的方法呈現給觀眾：「我喺其他媒體睇到類似表演，當中有個表演個mon播緊大自然嘅片，而個人就喺個舞台度配番啲大自然同動物嘅聲音，配到好似真咁。咁我覺得未嘗不可吖，不如試將呢個表演呈現畀大家睇吓。」

由於樂熙在節目的綽號是「扮聲勁過李思捷」，對此思捷亦甘拜下風謂：「你連大自然啲聲都扮到，你真係勁過李思捷呀！」

樂熙續指有些聲音是為了是次演出才專誠鑽研，誠意十足：「蟬聲同昆蟲聲，係特別為呢個節目研發。」因遇上「超強對手」而贏盡全場同情的郭浩皇，出場扮演李奇依然自信十足，除了大晒色士風功架，還以女裝上陣拍片為表演劃下搞笑句點，同樣正評不斷。美儀姐：「你今晚最差係抽到呢隻籌，因為之前林樂熙實在太出色，但唔等於你呢個表演唔好，你係好好，呢個係最難畀分嘅一隊。」最終林樂熙憑藉出色表現力壓郭浩皇成功進級。

樂熙年僅21歲，但為了是次演出鑽研多種聲音！

美儀姐大讚林樂熙，指他的對手非常唔好彩。

而力戰彭建豪的對手，則為祖藍隊的趙亮昭，雖然趙亮昭扮嘢技巧仍有待磨練，但勝在有喜感，兼曾扮出有「劉以達感的張國榮」。有見及此，導師祖藍決定將錯就錯，讓趙亮昭正正經經地以「流以達」身份表演一次！以僧人Look演出的趙亮昭，完全掌握了原裝的「飄忽感」及「無厘頭感」，一招「移魂大法」及被抬起論論盡盡的出場方式已贏盡歡呼聲，之後趙亮昭拋下一句：「我方丈除咗小氣，其實仲識得玩樂器！」後，即以「口齒不清、走音、甩beat」狀態獻唱《活著Viva》，令美儀姐再度笑至走音。

趙亮昭以僧人Look演出「流以達」，完全掌握了原裝的「飄忽感」及「無厘頭感」，更以「口齒不清、走音、甩beat」狀態獻唱《活著Viva》。

之後嫌未夠喉的趙亮昭再拿出碌柚葉、邊嗌「I 碌You」邊向專業評審灑聖水，祖藍看畢表現後笑言：「我係覺得好笑，但我唔係好知大家頂唔頂得順。」火火則謂：「我真係以為達哥嚟咗。」開心到不得了的美儀姐則說：「我仲以為佢好認真咁用劉以達嘅tone嚟唱，我冇諗過係『Lur』足全首歌，呢個係幾好嘅。」對「扮工室助理」之一的郭珮文（Juliana）情有獨鍾的美儀姐，更搞笑向Juliana說：「你終於搵到你嘅Partner喇！」似乎意指Juliana與趙亮昭一樣充滿「驚」喜。這輪對決最終由走實力派的彭建豪以壓倒性票數勝出。

趙亮昭拿出碌柚葉、邊嗌「I 碌You」邊向專業評審灑聖水。

美儀姐向Juliana說：「你終於搵到你嘅Partner喇！」，所指的便是趙亮昭。

第三輪對決中，東東的「So健康」以搞笑取勝，至於馮彥中的「虛志安」雖被狠批外型似「雷震子」，但卻因為與擁有超級葫蘆身段的女Dancer上演辣身舞令網民錯重點、在網上掀起連番熱話：「個女Dancer好Sharp喎」、「咁火辣得唔得架」、「馮彥中好似好驚咁」。雖然馮彥中的表演模仿度有待改善，但觀乎節目他的賽前功夫做得相當認真，本身從事音樂創作、性格較內斂的他，為了扮好安仔，就連走路也遭導師思捷「貼身調較」日練夜練，馮彥中坦言即使「課餘時間」，自己亦有keep住繼續練：「有時我自己就喺條街度係咁行，落住雨、喺個雨度都照嚟、照練。」難怪思捷高呼「Proud of him」。

第三輪對決中，東東的「So健康」以搞笑取勝。