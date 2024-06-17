收視｜《東張西望》比《家族榮耀之繼承者》高0.6點　贏咗3萬觀眾

翡翠台上周（10日至16日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》上周報道「豪宅生菇」，跨平台直播收視最高23.1點（150萬觀眾），比上周最高收視25.4點（165萬觀眾），下跌了2.3點，再登收視榜首。

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.1點（150萬觀眾）。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.5點（133萬觀眾），比上周最高收視22點（143萬觀眾），下跌了1.5點；佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》最高收視22.6點（147萬觀眾），比上周最高收視24.2點（157萬觀眾），下跌了1.6點；王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視14.6點（95萬觀眾），比上周首播最高收視19點（124萬觀眾），下跌了4.4點。

《愛·回家》何晉樂飾演的啊Joe終於現身。(節目截圖)

佘詩曼知道後立即與許紹雄商量該怎麼做。(影片截圖)

資訊節目方面，方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視10.4點（68萬觀眾），比上周首播最高收視12.5點（81萬觀眾），下跌了2.1點；全新旅遊節目《玩轉深中懶人包》上周首播，最高收視10.1點（65萬觀眾）。

小方和蕭正楠夫婦與滕麗名出席無綫節目《拍檔廚房》宣傳活動。（梁碧玲攝）

周六晚由麥美恩、曾展望主持的清談節目《Mayanne 小喇叭 加長版》最高收視16.7點（108萬觀眾）；王祖藍主持綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12.1點（78萬觀眾）。

Mayanne、曾展望。

周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.1點（118萬觀眾），成周末收視首位，比上周最高收視16.3點（106萬觀眾），上升了1.8點；胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰主持全新旅遊節目《一路繁花》最高收視14點（91萬觀眾），比上周同期節目《芷珊約您》最高收視13.2點（86萬觀眾），上升了0.8點；《2024 TVB年中節目巡禮》最高收視11.8點（76萬觀眾）。

陳懿德指《福祿壽訓練學院》俾咗好多觀眾認識我。（葉志明攝）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》今日接替《中年好聲音2》播出。(節目截圖)