專訪｜Stanley邱士縉出歌被魯生質疑　公開MIRROR最飲得排行榜

因為自我定位為演員，所以大表哥曾質疑自己是否需要出歌。（梁碧玲攝）

Stanley（邱士縉）推出全新個人單曲《Drunk In Love》，不過向來以演員為主、對出歌無任何渴求嘅佢，喺出歌前有不少自我質疑，甚至連高層魯生都問「點解要出歌？」難怪大表哥會在社交平台表示得來不易。「上次《來不及》係送俾媽咪，今次係屬於自己嘅音樂作品，自己都會有『點解要出歌』嘅問題，怕出歌之後大家會唔會唔記得我係演員或者『Satnley係咪想歌手』，而呢首歌到底係solo定搵人合作呢，自己都有好多疑問，但解答唔到 ，所以決左衝咗一波先，衝完反而覺得原來我可以俾多一面大家睇，導演、監製如果見到呢一面都可能覺得我可以試。」作為一位男團成員，大表哥坦言一直對出歌無渴求，主因是他的定位一直是演員，所以十分在意「會否被監製、導演醒起」，怕出歌會混淆了身份。

為了大表波身形，Stanley 話演唱會期間，每日起身都要望一望腹肌是否仍在，怕前一晚食多咗而影響。（資料圖片）

雖然魯生曾提有「點解要出歌」，但最終都決定「出咗先」，甚至提議在MV中要有戲劇成份；而MV只露手臂、欠缺嘴戲則是花姐的指引。「因為花姐一直都好驚我好油膩，佢執得好緊，好在首歌turn out應該係無呢樣嘢，我寧願一開始就執得緊啲，到上台表演先渾身解數。」大表哥於MIRROR演唱會一脫成大表波，他表示不怕被定型，更以偶像Rain為例子。「佢每次表演都會除衫，你唔會覺得『又除？咁低俗』，反而會佩服佢咁自律去維持身材，只要表現合適我覺得還好。」

MV中只肯露少少肌，是因為花姐怕油膩。

新歌MV中，集性感、酒等元素，對大表哥來說，比起除衫露肌，男人認真做熱愛的事情才稱得上性感，而女生穿高踭鞋走路則是加分的性感，代表人物秒答「梗係Alina啦」，仲笑自己「求生意慾好強」；講到酒，大表哥人生唯一一次斷片發生在入行後。「前幾年做朋友兄弟時，俾佢啲大學同學係咁敬酒，我喺六星酒店lobby嘔咗出嚟，嗰時我已經係MIRROR嘅Stanley！我隱約記得有兩個朋友送我返屋企，其他嘢無晒印象。」大表哥自爆醉後會感到世界十分美好，周圍同人講多謝。而講到MIRROR飲酒排行榜，首位是腦靈魂與酒十分夾嘅Tiger。「第二位會Drunk In Love嘅係Edan，我懷疑佢大學時期訓練有素，第三係Anson Lo，走tour時佢好鍾意夜晚飲白酒、紅酒放鬆； 最渣Drunk In Love排名最尾一定係Jeremy，因為佢死都唔肯飲，我有話過如果同Jessica同台但要飲杯得唔得，佢問『半杯得唔得』。」

比起唱歌，大表哥更愛演戲，如果兩者同時擺在眼前，他亦會秒揀演戲。

入行5年，大表哥自覺生活沒有太大改變 ，但在自我質疑方面會比較嚴重，所以才會考滑雪牌、紅酒牌、電單車牌、學戲劇尋找自我。「我覺得啲haters都幾錫住我，最多話我上台除衫似做鴨，但呢個都還好，但有時呢個都會自我質疑『死啦，我係咪無討論價值』，上次《來不及》話我消費媽咪會有傷心，但唔會好嬲。」比起時刻被關注、被討論嘅姜濤，大表哥毫不猶豫選擇安於現狀。「因為佢係偶像派，所以更多人討論，我prefer一個唔討論嘅位置，想做一個好嘅演員，咁我會覺得好開心。」

大表哥接受姜濤痴身，但拒絕對方「獻吻」，仲話嚴重警告過對方，大分好笑。

對於姜濤，大表哥以「有時幾鍾意鬧佢」形容二人關係，如對方排舞遲到，大表哥會選擇唔理對方。「因為太多嘢太容得到，所以有啲嘢一定要捉緊個尺，因為佢呢個位置，如果唔捉緊，好易就由得佢，因為我想佢好，先會捉緊佢。」對於姜濤嘅痴身，大表哥完全明白是因為對方怕尷尬兼有社恐，所以任由對方「纏」著，但原來佢都曾有頂唔順過。「佢有一排好鍾意錫我條頸，我同佢講『我真係好唔舒服』，佢有聽嘅，亦無再做，咁你知佢死仔包，知我唔鍾意就係要玩！」

推出《Drunk In Love》後，發現原來自己可以展現成熟一面，對唱歌又增添了自信。（梁碧玲攝）

Makeup：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Seiko Sin@Hair Culture

Jewlery: Messika

Wardrobe: Calvin Klein, All Saints, Giuseppe Zanotti

Stylist: PIPA Creative