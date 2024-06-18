拜金人妻與豪門少奶比堅尼性感照隔空鬥靚　挑戰老公底線當街除衫

有「拜金港姐」之稱的2019年港姐五強，現年30歲的蔡嘉欣（Kayan）與31歲的前無綫小花陳詩欣（Eunice）向來情同姊妹，最近這兩位索爆人妻就與蔡嘉欣家姐Nicole等一行七人到了西班牙旅行，蔡嘉欣與陳詩欣連日來亦有於IG狂曬旅遊美照，日前還分享了性感比堅尼水著靚相，鬥曬Fit爆身材。而旅行期間蔡嘉欣見有女遊客擺甫士打卡，她與陳詩欣忍不住上前即場除衫同對方Battle，蔡嘉欣將比堅尼外面的裙除去，露出Bra Top搔首弄姿，陳詩欣則擺Chok爆甫士。

蔡嘉欣與富貴老公Derek。(ig圖片)

蔡嘉欣的索爆姐妹團。(ig圖片)

陳詩欣身材令人噴血。(ig圖片)

陳詩欣身材令人噴血。(ig圖片)

陳詩欣身材令人噴血。(ig圖片)

昨晚蔡嘉欣與陳詩欣都有分別曬出她們的索爆泳照，二人都穿上火紅系的比堅尼泳衣，盡騷誘人身材，隔空鬥靚。陳詩欣之後又分享了另一套白色比堅尼水着靚相，之前也有一套黑色的比堅尼，多套泳衣到當地的她如同泳衣放題向網民大派福利。她又寫道：「唔理老公系列」，顯然是要挑戰老公的底線。而蔡嘉欣就表示做了5次的豐胸療程，效果的確十分明顯和滿意，相中的她身材確實比前澎湃了不少。她又自爆其中一條身穿的連身花裙是淘寶貨，價值僅89.8人民幣。她說：「小欣的七彩顏色度假裙平到你唔信，呢間前前後後買過50條，正！」

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

蔡嘉欣狂曬Fit爆身材。(ig圖片)

陳詩欣身材誘人。(ig圖片)

陳詩欣身材誘人。(ig圖片)

陳詩欣身材誘人。(ig圖片)

陳詩欣身材誘人。(ig圖片)

陳詩欣身材誘人。(ig圖片)