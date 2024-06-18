梁思浩爆有港星演濟公衰犯女色後果嚴重 車震男星成最大嫌疑人
由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集除有各門各派玄學大師坐陣、跟觀眾互動解答靈異疑難之餘，還會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。節目甫開始，思浩便興奮宣布公司為順應民意節目決定添食多十集，Jojo聞言即開心說：「可以袋多十集人工」，相當搞笑。
昨晚（17日）一集請來粵劇界大前輩、有「萬能泰斗」美譽的阮兆輝（輝哥）擔任嘉賓，分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，思浩更補充指輝哥能夠親臨節目、全靠馮寶寶幫忙聯絡及安排。
輝哥指確是有女性不能坐神箱的習俗：「就算男人做花旦都唔坐得，同埋坐咗上去唔可以踢腳。」對於被追問盂蘭節是否會留一行空櫈給「朋友仔」，輝哥對此澄清謂：「第一行係畀鄉紳父老坐嘅。」並指確有神功戲的存在：「神功戲係酬神嘅，神保祐咗你一年，我哋咪做套戲畀佢睇咯，呢啲叫人神共樂。仲有一個原因就係積聚番個鄉情，有啲觀眾真係好遠咁由外國返番嚟。」
輝哥又解釋指戲班通常比入場時間早很多做「祭白虎」，是為免有新入行的不知禁忌壞了儀式：「以前好多人唔主張去睇，話好大殺氣呀，唔好睇。其實祭白虎係（用嚟）劈除邪魔妖道嘅，都係求平安啦。我哋祭白虎之前係唔講嘢嘅，最多點吓頭，冇話叫人，只要我哋開咗個神箱、搬咗（華光）師傅出嚟，一裝好香、點好蠟燭後就唔准講嘢架喇。」輝哥笑指「玄壇咁嘅樣」正是來自祭白虎中的黑臉角色，輝哥續指演黑臉連化妝程序都有講究：「我哋一般化咗妝至穿戴，唯一做黑面要先穿戴好晒至去化妝，因為化咗妝之後就唔准照鏡。」
輝哥又指演神明確實有不少禁忌，以關公為例，除了齋戒沐浴及禁止近女色三日外，更多數會於妝容上加粒癦，輝哥說：「因為你本身唔係關公，你係扮佢咋嘛；另外我哋報名話自己係邊個時，通常遮住個臉，因為你唔係嗰個人。」思浩聞言即指在台灣「跳鍾馗」習俗也不少：「扮鍾馗嗰個全晚十幾個鐘都唔講得嘢，同埋識佢嘅人唔可以嗌佢個名。我估因為佢負責捉鬼，咁即係同鬼對立，如果（啲鬼）知道扮嗰個人係邊個就會去尋仇，當然呢個只係傳聞啫。」
思浩續指演濟公同樣備受禁忌規犯，他透露在《繁花》中飾演爺叔的內地演員游本昌，當年憑《濟公》劇集成名的他，在演出的十年內跟足風俗未有觸犯禁忌之餘，演完濟公後更短途出家感激神明，思浩說：「套劇有真實嘅四大奇蹟吸引咗好多觀眾睇，其中一個係只要濟公一撥扇、就會有漫天蝴蝶嘅效果。」之後思浩說了一個香港藝人演濟公的反面教材，並嚴肅地直指後果嚴重：「佢冇尊重個角色、經常近女色，結果真係由頂跌到冇咗影。」
輝哥和思浩還分享了不少在馬來西亞的靈異見聞及故事，思浩說：「有個女藝人喺馬來西亞登台，佢瞓時感覺間房有兩個大人、兩個細路喺度傾偈，當然都唔係人啦，佢就一路係咁唸經，好彩當時啱啱日出有光線透過窗簾射入嚟，佢話即刻聽到啲鬼大嗌，佢擘大眼後就見到四道白光喺窗口度飛咗出去。之後佢打開個簾，就見到下面有四隻狗企晒起身係咁吠。」
輝哥則說：「我哋通常個台好近個廟，有次喺太平做到尾場、聽見廟入面有人大嗌，係嗌到好得人驚、好盡，仲要唔停嘅，其實連續個幾兩個鐘咁嗌法係唔得架嘛，我冇辦法解釋到。我哋當時猛問咩事，佢哋就話係『財神上童』，叫我哋煞咗科去拜吓，見到好多人求籤又拜又盛。」
對於梁思浩爆料曾有藝人演濟公因近女色出事，即時引起網民熱議，並列出3位曾演濟公又為人熟悉的男演員，當中「星爺」周星馳曾於電影《濟公》中飾演濟公，但這個基本可以剔除，因為星爺並不符合「由頂跌到冇咗影」，他後來還贏得香港電影金像獎《最佳導演》、《最佳男主角》及《最佳電影》等殊榮，至今仍受萬人景仰，在影壇位置難以有人能代替。
另一位是陳浩民，他曾在內地劇《活佛濟公》飾演濟公，而且一拍就拍了三部，該劇令他在內地人氣急升，而之後的《新濟公活佛》成績更是厲害，曾拿下大陸網絡資料單日點擊率破2億的好成績，總播放量更是打破35億；現時擁有一家六口美滿家庭的陳浩民，至今仍活躍娛樂圈，早前更回娘家無綫參演《狀王之王》，所以可以排除。
而網民覺得嫌疑最大的竟然是58歲的梁榮忠，無綫在97年播出的劇集《濟公》，由梁榮忠主演並飾演「濟公」，但此劇後，梁榮宗的星途不及之前《刑事偵緝檔案》時期勇，其後轉戰香港電台，並集演員、導演、編劇、戲劇導師及主持於一身，但發展平平，近年已甚少在幕前露面，昔日的無綫小生、Top主持，如今已「冇咗影」，再加上梁榮忠情史「豐富」，所以成為最大嫌疑人。
梁榮忠情史相當豐富，出道初期曾與傅明憲拍拖，但戀情僅維持4年就告吹，有傳因梁榮忠花心累事。之後梁榮忠與鍾麗淇在合作拍攝《刑事偵緝檔案》時擦出愛火，兩人更發展至同居關係，但期間梁榮忠仍與不同女星包括朱凱婷、袁彌明、朱慧敏等傳出緋聞，2005年梁榮忠被影到與朱慧敏「車震」長達逾一小時，朱慧敏落車時更衣衫不整，事件轟動全城。梁榮忠因背住女友鍾麗淇偷食受千夫所指，形象插水，更被封為「世紀賤男」。