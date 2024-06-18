梁思浩爆有港星演濟公衰犯女色後果嚴重　車震男星成最大嫌疑人

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集除有各門各派玄學大師坐陣、跟觀眾互動解答靈異疑難之餘，還會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。節目甫開始，思浩便興奮宣布公司為順應民意節目決定添食多十集，Jojo聞言即開心說：「可以袋多十集人工」，相當搞笑。

大合照

今集嘉賓係阮兆輝

昨晚（17日）一集請來粵劇界大前輩、有「萬能泰斗」美譽的阮兆輝（輝哥）擔任嘉賓，分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，思浩更補充指輝哥能夠親臨節目、全靠馮寶寶幫忙聯絡及安排。

今集嘉賓係阮兆輝

輝哥與後生主持們打成一片。

輝哥指確是有女性不能坐神箱的習俗：「就算男人做花旦都唔坐得，同埋坐咗上去唔可以踢腳。」對於被追問盂蘭節是否會留一行空櫈給「朋友仔」，輝哥對此澄清謂：「第一行係畀鄉紳父老坐嘅。」並指確有神功戲的存在：「神功戲係酬神嘅，神保祐咗你一年，我哋咪做套戲畀佢睇咯，呢啲叫人神共樂。仲有一個原因就係積聚番個鄉情，有啲觀眾真係好遠咁由外國返番嚟。」

為咗配合今集主題，耀英同Jojo扮晒唱大戲咁開場。

思浩興奮宣布節目添食十集。

輝哥又解釋指戲班通常比入場時間早很多做「祭白虎」，是為免有新入行的不知禁忌壞了儀式：「以前好多人唔主張去睇，話好大殺氣呀，唔好睇。其實祭白虎係（用嚟）劈除邪魔妖道嘅，都係求平安啦。我哋祭白虎之前係唔講嘢嘅，最多點吓頭，冇話叫人，只要我哋開咗個神箱、搬咗（華光）師傅出嚟，一裝好香、點好蠟燭後就唔准講嘢架喇。」輝哥笑指「玄壇咁嘅樣」正是來自祭白虎中的黑臉角色，輝哥續指演黑臉連化妝程序都有講究：「我哋一般化咗妝至穿戴，唯一做黑面要先穿戴好晒至去化妝，因為化咗妝之後就唔准照鏡。」

思浩興奮宣布節目添食十集。

Jojo即刻搞鬼回應。

輝哥又指演神明確實有不少禁忌，以關公為例，除了齋戒沐浴及禁止近女色三日外，更多數會於妝容上加粒癦，輝哥說：「因為你本身唔係關公，你係扮佢咋嘛；另外我哋報名話自己係邊個時，通常遮住個臉，因為你唔係嗰個人。」思浩聞言即指在台灣「跳鍾馗」習俗也不少：「扮鍾馗嗰個全晚十幾個鐘都唔講得嘢，同埋識佢嘅人唔可以嗌佢個名。我估因為佢負責捉鬼，咁即係同鬼對立，如果（啲鬼）知道扮嗰個人係邊個就會去尋仇，當然呢個只係傳聞啫。」

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

思浩續指演濟公同樣備受禁忌規犯，他透露在《繁花》中飾演爺叔的內地演員游本昌，當年憑《濟公》劇集成名的他，在演出的十年內跟足風俗未有觸犯禁忌之餘，演完濟公後更短途出家感激神明，思浩說：「套劇有真實嘅四大奇蹟吸引咗好多觀眾睇，其中一個係只要濟公一撥扇、就會有漫天蝴蝶嘅效果。」之後思浩說了一個香港藝人演濟公的反面教材，並嚴肅地直指後果嚴重：「佢冇尊重個角色、經常近女色，結果真係由頂跌到冇咗影。」

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

輝哥和思浩還分享了不少在馬來西亞的靈異見聞及故事，思浩說：「有個女藝人喺馬來西亞登台，佢瞓時感覺間房有兩個大人、兩個細路喺度傾偈，當然都唔係人啦，佢就一路係咁唸經，好彩當時啱啱日出有光線透過窗簾射入嚟，佢話即刻聽到啲鬼大嗌，佢擘大眼後就見到四道白光喺窗口度飛咗出去。之後佢打開個簾，就見到下面有四隻狗企晒起身係咁吠。」

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

輝哥分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，還與觀眾分享了很多珍貴照片。

游本昌演濟公真係畀足誠意同心機。

輝哥則說：「我哋通常個台好近個廟，有次喺太平做到尾場、聽見廟入面有人大嗌，係嗌到好得人驚、好盡，仲要唔停嘅，其實連續個幾兩個鐘咁嗌法係唔得架嘛，我冇辦法解釋到。我哋當時猛問咩事，佢哋就話係『財神上童』，叫我哋煞咗科去拜吓，見到好多人求籤又拜又盛。」

周星馳、黃秋生《濟公》劇照

周星馳憑《少林足球》成為香港電影金像獎史上唯一一位連奪最佳男主角及最佳導演的電影人。（影片截圖）

對於梁思浩爆料曾有藝人演濟公因近女色出事，即時引起網民熱議，並列出3位曾演濟公又為人熟悉的男演員，當中「星爺」周星馳曾於電影《濟公》中飾演濟公，但這個基本可以剔除，因為星爺並不符合「由頂跌到冇咗影」，他後來還贏得香港電影金像獎《最佳導演》、《最佳男主角》及《最佳電影》等殊榮，至今仍受萬人景仰，在影壇位置難以有人能代替。

陳浩民憑着劇集《活佛濟公》系列成功進軍內地市場。（網上圖片）

陳浩民現時一家六口勁幸福。（抖音）

另一位是陳浩民，他曾在內地劇《活佛濟公》飾演濟公，而且一拍就拍了三部，該劇令他在內地人氣急升，而之後的《新濟公活佛》成績更是厲害，曾拿下大陸網絡資料單日點擊率破2億的好成績，總播放量更是打破35億；現時擁有一家六口美滿家庭的陳浩民，至今仍活躍娛樂圈，早前更回娘家無綫參演《狀王之王》，所以可以排除。

梁榮忠曾於無綫劇《濟公》，飾演濟公。（《濟公》截圖）

梁榮忠曾於無綫劇《濟公》，飾演濟公。（《濟公》截圖）

而網民覺得嫌疑最大的竟然是58歲的梁榮忠，無綫在97年播出的劇集《濟公》，由梁榮忠主演並飾演「濟公」，但此劇後，梁榮宗的星途不及之前《刑事偵緝檔案》時期勇，其後轉戰香港電台，並集演員、導演、編劇、戲劇導師及主持於一身，但發展平平，近年已甚少在幕前露面，昔日的無綫小生、Top主持，如今已「冇咗影」，再加上梁榮忠情史「豐富」，所以成為最大嫌疑人。

梁榮忠近年甚少公開露面。（資料圖片）

梁榮忠與鍾麗淇在合作拍攝《刑事偵緝檔案》時擦出愛火，兩人更發展至同居關係。（《刑事偵緝檔案3》劇照）

朱慧敏現時已有幸福家庭。（微博圖片@朱慧敏Queenie）

梁榮忠情史相當豐富，出道初期曾與傅明憲拍拖，但戀情僅維持4年就告吹，有傳因梁榮忠花心累事。之後梁榮忠與鍾麗淇在合作拍攝《刑事偵緝檔案》時擦出愛火，兩人更發展至同居關係，但期間梁榮忠仍與不同女星包括朱凱婷、袁彌明、朱慧敏等傳出緋聞，2005年梁榮忠被影到與朱慧敏「車震」長達逾一小時，朱慧敏落車時更衣衫不整，事件轟動全城。梁榮忠因背住女友鍾麗淇偷食受千夫所指，形象插水，更被封為「世紀賤男」。