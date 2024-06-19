杜如風天生購物狂至愛珍藏球衣值6位數　熱愛cosplay曾嚇喊小朋友

旅遊達人杜如風 (Helen) 出了名是購物狂，有她出現就知話題總離不開「購物」或「旅遊」。她曾於麥玲玲主持的節目中分享她的「購物慾」是如何鍊成。杜如風更被封為「天生購物狂」，玲玲師傅當時在節目中表示︰「講買嘢佢認第二，無人敢認第一。」不過杜如風就謙虛地表示自己只敢認第二︰「咁又唔係，章小蕙第一。」但玲玲師傅補充以年紀而言，她的「癲狂」跟後者不遑多讓，足見杜如風是有多麼愛購物。而她買了這麼多東西，家裡早就不夠位擺放她的珍藏，加上香港天氣潮濕，珍藏放在家中也不一定可以保存得好，於是杜如風最近便選擇了使用迷你倉的服務。

Helen展示早前拍J2節目《解風大阪》時，順道搜購的戰利品。

杜如風超愛shopping購物。

杜如風除了愛購物，也是一位享譽國內外的收藏家，以其潮流觸角和獨特的風格而聞名。她的收藏品包括100多套精心製作的cosplay服裝和鞋，每一套都代表著她對角色和創作的熱愛。她接受《香港01》訪問時表示自己好細個開始已經好鍾意cosplay，她在加拿大生活時，試過在萬聖節扮春麗，又試過火雞姐嚇到小朋友喊，也扮過蘇東波、小甜甜、甚至耶蘇，笑言：「乜都扮，好享受玩cosplay，全部都係自己親手製作既，儲起一箱箱，套套都有着過，最鍾意小甜甜，整咗3個鐘先完成。不過咁多套真係會唔記得，寫晒都會唔記得。但又好難收手，盡量買少啲。」

杜如風其中一個cosplay造型。(葉志明攝)

杜如風其中一個cosplay造型。(葉志明攝)

杜如風其中一個cosplay造型。(葉志明攝)

杜如風表示對今次與她合作的迷你倉保安非常有信心，保安嚴密，地點又方便，她可以好安心地把珍藏放在這裡。由於她每次去旅行都會帶幾個行李箱去搜購戰利物，必須要有更多地方去存放她的收藏。她說：「未有迷你倉之前，收藏自己啲寶貝都麻煩架，我都買少咗嘢，例如高踭鞋。」喜歡收藏球衣球鞋的她，最貴的一件球衣是Michael Jordan的親筆簽名球衣：「當年喺美國買既時候係2千美金，依家已經升值到1萬5千美金，Michael Jordan係我偶像，多多錢都唔會賣，我要留嚟陪葬。」她又表示：「打理咁多珍藏係好花時間同心機，但係唔會影響到我繼續買嘢。」至於她爸媽可有勸喻她別再瘋狂購物？杜如風坦言：「佢哋每一日都講，叫我唔好再買喇，無地方擺喇。」

杜如風有超多珍藏。(葉志明攝)

杜如風有超多珍藏。(葉志明攝)

杜如風有超多珍藏。(葉志明攝)

問到杜如風有了迷你倉以後可會買到一發不可收拾，她即笑言：「都可能會，不過依家唔買高踭鞋已經好好多。」杜如風為了買得心得好，也試過用盡各種方法，回憶起其中一次最瘋狂的搜購經歷，她說：「係一對Jimmy choo x off white既高踭boots，嗰時香港賣斷市，我就send咗130幾封email去佢哋全球既分店問有無貨，結果喺黑龍江既分店搵到，終於買到，有着boot一次。」

杜如風與迷你倉合作。(葉志明攝)

杜如風與迷你倉合作。(葉志明攝)