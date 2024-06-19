九展結束營運｜ROVER 6.27舉行免費音樂會　與樂迷走進回憶

ViuTV廠房位於九展，幾屆嘅《造星》排練、演出均在上址進行。（資料圖片）

九展將在6月30日結束營運，過往九展成為不少中小型演唱會的場地，亦孕育ViuTV選秀節目《全民造星》, MIRROR更因而被冠以「九龍灣天團」稱號。而同樣係《造星》而誕生嘅ROVER，將本月27日晚上，在九展中庭舉辦免費《Rover告別九展音樂會》，務求用音樂與大家一起重溫九展過去帶給大家滿滿的音樂回憶。

ROVER下星期以音樂會告別九展。

卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉）由素人走到幕前，更組成了樂隊ROVER今年初正式出道。面對九展要拆，眾人非常不捨，隊長Kim說：「九展唔單止係我哋成長睇騷嘅地方，《造星》時無數晚上同其他參賽者嘅努力、第一次演出、所有汗水同淚水、甚至最後成就咗ROVER，九展充滿好多難忘回憶。九展要拆，感覺有少少似學校被拆，好唔捨得。」

有見及此，ROVER好希望可以拆前在九展演出，與公司溝通後，爭取到在6月27日舉行，亨仔說：「ROVER除咗Chill Club都冇真正九展演出，所以想拆前做一個騷，好好紀念一下。」Jason透露：「今次演唱會不設發售門票，全免費歡迎大家到時在中庭不同位置坐下欣賞。」希晉再補充說：「1小時演唱會會有我哋新歌《回魂術》首次公開演出外，仲有唔同前輩歌手嘅歌曲，以見證九展過去音樂上嘅輝煌時間，同時有個簡單儀式同大家一齊告別九展，希望到時見到大家。」