時光代理人劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《時光代理人》陸劇改編自同名動畫。有卓越泡沫作為編劇，劉暢為執導，由蔣龍、畢雯珺、卜冠今領銜主演的一套以現代懸疑劇為題材的電視劇。 這是一部由同名原創動畫改編的電視劇， 實現把劇情回歸現實！ 男主角蔣龍上年有份主演《虎鶴妖師錄》， 今次風格大改，令人期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《時光代理人》｜劇情大綱

劇情講述程小時（蔣龍 飾）自小失去雙親，幸得鄰居喬苓(卜冠今 飾)一家悉心照顧。在經營照相館期間， 他們認識了性格奇特的陸光(畢雯珺 飾)， 還發現程小時和陸光透過合作就能進入照片中的特殊能力。喬苓作為記者，得知了他們的能力後，也加入了他們的「時光代理人」委託小隊。三人利用這種特殊能力，接受各種委託，進入照片幫助他人尋找真相，彌補遺憾等， 上演一幕幕用照片作為媒介的跨時空旅途。

該劇採用單元劇的形式，一條主線串連7個故事單元， 其中包括多種題材：主線照相館、現實的職場、裁員的困境、兄弟情義、戲裡戲外的情感連繫、追求夢想的執着，以至對未來的樂觀憧憬。透過都市奇幻的劇情，呈現現實中的社會狀況和議題，描述了很多青年人的成長難題，也包括熱血少年追逐夢想的成長過程，帶出勇氣和治癒的主題，劇情緊湊亦貼近現實，主角們上演了完成自我成長的奇幻歷程。

《時光代理人》播出時間｜最新追劇日歷

《時光代理人》一共有24集，由嗶哩嗶哩播放，會員由6月19日每週三四五19點更新兩集，首播連更四集，而非會員就每週三至週六每日更新一集。

剧版时光代理人@Weibo

《時光代理人》｜演員人物關係圖

（官方未有更新）

剧版时光代理人@Weibo

《時光代理人》｜演員

蔣龍 飾 程小時

從小父母失蹤，寄居於喬苓一家。 擁有進入照片的超能力。

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畢雯珺 飾 陸光

性格古怪， 擁有超能力，與程小時合作就能進入照片裏。

剧版时光代理人@Weibo

卜冠今 飾 喬苓

程小時的鄰居，是一位記者，後來加入時光代理人小隊。