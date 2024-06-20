家族榮耀之繼承者｜張鳳妮絕對係機心王　一場戲演出咗唔同嘅層次

撰文：胡凱欣
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由梁家樹總監製、陳德修、蔡晶盛監製、蔡晶盛及陳新俠 編導的《家族榮耀之繼承者》，本周一至五晚上八點半 翡翠台播映結局篇。 《家族榮耀之繼承者》昨晚（19 日）播出的第 28 集，終極攤牌的守義（羅嘉良 飾）與 Brian（羅子溢飾）發生激烈爭執，混戰間 Brian為自衞拿起水晶球擊斃守義，過程被突入的細媽家碧（張鳳妮飾）目擊。為了甩身，Brian 先著家碧幫忙隱瞞他曾與守義發生激烈爭執一事，及後警方上門拘捕 Brian 後，Brian 又出口術令心軟的家碧主動獻身頂罪… 微表情細節做到足。

終極攤牌的守義（羅嘉良 飾）與 Brian（羅子溢飾）發生激烈爭執，混戰間 Brian為自衞拿起水晶球擊斃守義義。
過程被突入的細媽家碧（張鳳妮飾）目擊。
呢一幕，張鳳妮完美演繹極度驚恐、憂慮同哀痛三種不同情緒。

昨晚一集演技焦點落在張鳳妮身上，先後在不同場口展現驚恐、焦慮、閃縮、內 疚、哀痛、心痛、茫然及立定決心等不同情緒，其中在警局「講大話」自認是兇 手一幕，鳳妮姐更演出了豐富的層次。由於是為了親生兒子 Brian 才逼不得已頂 包，潛意識還忙於組織虛擬案發經過的家碧，先是略帶不自然兼眼神空洞的述說所謂行兇經過，眼神更刻意向下望迴避警察目光，細節位做得相當足；但當講到守義斃命一 part，家碧情緒即出現明顯變化，因丈夫之死悲痛不已的家碧，全身顫抖兼口震震的一字一淚落口供，「由外到內、再由內到外」的激動極盡「震」 撼。

面對警察親臨丘家大宅調查守義死亡事件，張鳳妮先是靠飄浮的眼神演繹出心虛及慌張，而當聽到守義死亡的描述時，張鳳妮則展現出哀傷的情緒，一對淚眼煞是感人。
當警方問到家碧為何於案發期間離開丘家大宅時，張鳳妮的「定格式驚恐」亦是一絕。
只要一提到守義，張鳳妮定必展現極痛情緒。

另一幕劉 Sir（劉浩龍飾）就守義死亡事件到丘家調查，家碧除全程眼神閃縮兼坐立不安，當劉 sir 問到她為何與 Brian 於案發時間突然離開大宅時，張鳳妮將既心虛又驚慌的表情拿捏得相當好；另家碧直擊親生仔 Brian 殺死守義一幕時， 家碧展現的「驚恐天花板」表情亦是相當 impressive。其實張鳳妮飾演的家碧自播出以來一直引發熱討，除因為這個角色是所有風波的始作俑者，包括「嬰兒調包事件」及「綠帽風雲」，其經常耍手段破壞丘家眾人關係的做法亦惹來網民齒冷，並封她為全劇「機心王者」。

家碧在警局落口供時，初段表現出的不自然，完全演活了當時角色的心理狀況。
直到講到守義死亡一刻，張鳳妮再度展現出真‧哀痛。
自責位亦做到相當到肉。
愈說愈激動的鳳妮，除了連下巴、嘴角、眼皮都有戲戲；全身顫抖及口震震講對白的演繹亦是相當「震」撼。
張鳳妮曾獲劇組稱讚十分注意角色細節位，呢一幕佢唔知將對手放喺邊度好，亦是相當符合角色當時心理狀態。
這個「心痛的慈母」樣，亦與悼念亡夫的哀痛樣有所差別。
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