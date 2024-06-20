與君相刃劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《與君相刃》陸劇有羅勇作為編劇，楊振為執導，由洪瀟、楊澤、賀剛領銜主演的一套以古裝劇為題材的電視劇。 女主角由洪瀟擔任，她曾參與大劇《蒼蘭訣》《狐妖小紅娘·月紅篇》，今次拍檔年輕演員楊澤再參演古裝劇！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《與君相刃》｜劇情大綱

頂級殺手趙小刃(洪瀟 飾)要完成刺殺茉莉山莊君陌的任務，便假扮成未婚妻嫁給落魄的皇子君陌(楊澤 飾)。這對夫妻各懷心機，互相試探，在表面上的虛情假意中，竟然意外醞釀出了真感情。就在他們的婚姻關係即將由名義上變為真心時，卻赫然發現君陌竟是被放逐的七皇子！二人身份出現了矛盾。隨即，這對夫妻被捲入複雜的權謀漩渦之中，開始了一場驚心動魄的鬥爭，他們在互相廝殺中相愛，最終將昔日的仇人一一踩在腳下，一起化解各方的陰謀，寫下一段帝后傳奇。

《與君相刃》播出時間｜最新追劇日曆

《與君相刃》一共有24集，由騰訊視頻播放在6月20日中午12點首播，會員由首週四至周日中午12點更新2集，首更5集，次週一起每日更新1集，而非會員就每日更新2集。

与君相刃官微@Weibo

《與君相刃》｜演員人物關係圖

（官方未有更新）

《與君相刃》｜演員

洪瀟 飾 趙小刃

与君相刃官微@Weibo

楊澤 飾 君陌