家族榮耀之繼承者大結局劇透｜勁狗血　佘詩曼結婚林峯最後咁樣做

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》大結局劇透。

《家族榮耀之繼承者》昨日（20日）一集講到，佘詩曼及林峯等人為了迫出羅子溢這個殺害羅嘉良的兇手，決定引蛇出動，擔心不已的羅子溢於是加快回到丘家大宅找兇器。最後羅子溢被警方逮個正著更即場被帶走，回警署的途中，因車禍而令他有逃跑的機會，羅子溢帶張鳳妮和王敏奕離開香港重新生活，但還是被佘詩曼及林峯截停。羅子溢逃走心切，趁亂以佘詩曼的性命要脅，此時剛好有一輛車飛速而來，把羅子溢及黃浩然撞至凌空飛起，羅子溢更昏迷不醒。

羅子溢逃走心切，趁亂以佘詩曼的性命要脅。(影片截圖)

羅子溢及黃浩然都被車撞至飛起，彈走一段路。(影片截圖)

結局一集講到，羅嘉良死後，告別儀式不對外開放兼場面冷清，張鳳妮帶著王敏奕到場見羅嘉良最後一面。林峯也放下對吳岱融之死的遺憾，決定去東南亞做義務教育工作。林峯在出發前向佘詩曼表示：「你到時唔好走嚟送機咁老土啊，費事見到你唔捨得嗰個樣啊！唔係咁好啦！」雖然他說出這句話，但他仍然很希望佘詩曼會送他。林峯在機場三步一回頭，就是為了想看佘詩曼會不會出現，其實，佘詩曼就在一旁的目送他進入禁區。

羅嘉良死後，告別儀式不對外開放兼場面冷清，張鳳妮帶著王敏奕到場見羅嘉良最後一面。(影片截圖)

林峯也放下對吳岱融之死的遺憾，決定去東南亞做義務教育工作。(影片截圖)

林峯在機場三步一回頭，就是為了想看佘詩曼會不會出現，其實，佘詩曼就在一旁的目送他進入禁區。(影片截圖)

一年後，陳瀅在新加坡偶遇林峯，並向林峯彙報眾人的現狀，唯獨是佘詩曼她留在最後告訴林峯。陳瀅表示黃浩然與佘詩曼即將結婚，林峯決定放下這段感情。佘詩曼表面上很開心的籌備與黃浩然的婚禮，其實一直都在想林峯，直到結婚當日，佘詩曼與黃浩然連「我願意」都說了，但在交換戒指時，林峯竟然衝進教堂。

陳瀅表示黃浩然與佘詩曼即將結婚，林峯決定放下這段感情。(影片截圖)

佘詩曼表面上很開心的籌備與黃浩然的婚禮，其實一直都在想林峯。(影片截圖)