郭富城盼中秋放假帶女兒賞月玩燈籠　不在港都要視頻見面勁Sweet

天王郭富城（Aaron）今年再與月餅品牌合作，成為全球代言人，早前為品牌拍攝新一輯平面廣告系列。再次成為品牌全球代言人的郭富城，開心表示：「去年大家對廣告的反應很好，很高興能把快樂團圓的感覺帶給大家。希望今年可以延續這幸福感，陪伴大家渡過一個溫馨又圓滿的中秋節。」

天王郭富城（Aaron）今年再與月餅品牌合作，成為全球代言人。

而為了這次拍攝，郭富城精心準備了五款雅致秋裝，型格時尚，配合攝影師Kaon的精准取鏡和美術設計團隊的細意整合及安排，最後成品十分精緻，立體視效，非常吸睛。對比往年，更能呈現中秋團圓快樂的一面及帶出節日喜悅。

為了這次拍攝，郭富城精心準備了五款雅致秋裝，型格時尚。

食月餅都有型過人。

拍攝時，郭富城表示這次廣告構思很有新鮮感，特別是榴槤月餅系列，為了能夠帶出常溫食用的榴槤軟心月餅和冷凍食用的榴槤冰皮月餅這兩種口感，其中一組平面廣告圖上，可以看到兩個郭富城，分別穿上不同季節衣服，同框出現，務求突出兩款產品的不同感覺。而為了拍攝這輯廣告圖，導演組特別搭建了一個波波池，現場玩味十足，氣氛歡樂。

為了拍攝這輯廣告圖，導演組特別搭建了一個波波池，現場玩味十足，氣氛歡樂。

郭富城家庭觀念非常重。

至於當被問到今年中秋節安排時，郭富城說：「今年中秋希望能夠爭取中秋正日放假，與家人團圓和分享月餅，晚上帶小朋友到維園賞月和玩燈籠。假如當天因為工作安排不在香港，也會抽時間和家人透過視頻見面。我認為距離從來都不是問題，最重要有心，便會從心快樂。」