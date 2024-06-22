網傳TVB配音組將於6個月內解散？　資深配音員離開曾引網民不滿

網傳TVB配音組只剩6個月壽命？近日有網民於討論區開Post表示，歷史悠久的TVB配音組即將被解散，兼流出了一份詳盡資料，指現存的配音潘文柏、胡家豪等即將於7月完約，其餘十多位，包括陳卓賢、沈小蘭、陸惠玲、梁偉德等人亦於隨後數月內完約，而到明年2025年5月份亦有5位配音員完約。討論區中，亦有消息指近年為《川內相親》、《命轉皇后》、《燕雲台》，及大大小小過百套卡通片配音的配音的資深配音員陳皓宜亦已離職。

網上流傳一份TVB配音員合約到期日名單。（截圖）

有消息指陳皓宜經已離職。（網上圖片）

有網民於討論區表示，直言擔心失去了本土外購劇可以聽到粵語的特色，認為TVB配音組是值得保留及運作的，有人亦指家人會睇外語劇及電影的主要原因，也是源於可以聽粵語，而不是他們不熟悉的普通話或英文。對於未來劇集、電影配音的需要，也有人猜測TVB有很大機會將配音工作外判，以達節省人手減開支的目標。當然，也有網民指出其實ViuTV同樣將配音工作外判，且行之有效。

上排左起，黃昕瑜、曾秀清、梁偉德、曹啟謙，下排左起黃鳳英、張炳強、龍天生。2021件TVB曾舉辦《好聲好戲》節目，引起過一陣討論熱潮。（資料圖片）

其實配音員出走並非一朝一夕的事，據報去年11月「小夫」林丹鳳及「港版吳謹言」何璐怡兩位資深配音員經已離巢，而原因竟是因不獲TVB續約。除此之外，梁少霞、鄭麗麗、陳欣、羅孔柔等人亦經已離開。以上幾位都曾替不少經典卡通片《多啦A夢》、《美少女戰士》、《咕嚕咕嚕魔法陣》等 及劇集配音，其中梁少霞、鄭麗麗、陳欣更達超過30，40年資，絕對稱得上是TVB的老臣子。

梁少霞不時接受訪問。（myTV SUPER）