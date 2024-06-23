Frankie女友Christy曾參加《口罩小姐》　跳辣身舞色誘火火勁出位

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie/ 皮皮）的圈外女友Christy最近被網民公開其黑歷史，之後男友發長文否認出軌兼且力撐女友不是小三，但網民依然不買賬，更指出兩大新證據指男方講大話。MIRROR的經理人黃慧君（花姐）日前（21日）疑發燒雞照回應Frankie女友事件，不過花姐出席活動時就澄清雞髀相含意，她說：「咁我手有濕疹，又無膠手套，要赤條條咁用手，於是我就同隊員講『好食，但我處理唔到，我咬兩啖算』。」另外最近亦有大批網民轉發Christy當年參加ViuTV《尾二尾一屆口罩小姐》比賽時，當場色誘評判火火，意識相當大膽！

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

花姐回應「燒雞」一事。（陳順禎攝）

Christy人前人後一樣大膽

Frankie女友Christy曾於2022年參加ViuTV《尾二尾一屆口罩小姐》比賽，她在節目當中自稱自己是自由工作者，並由比賽的第一階段成功從80強打入50強排名。她在海選期間現場自摸，並且走向評判火火面前大跳辣身舞色誘對方，蹲在對方的下半身膝頭位置附近，意識相當大膽，令到對方當場「硬晒軚」，後來更有網民指她人前人後一樣大膽，作風相當出位！

Christy曾於2022年參加過ViuTV《尾二尾一屆口罩小姐》比賽。（網上圖片）

Christy蹲在評判火火的下半身膝頭位置附近，意識相當大膽。（網上圖片）

網民發現的證據一

Frankie現任女友Christy於當年ViuTV節目《識碳一定係咁歎》期間，曾在IG限時動態開啟密友功能，並且分享一張當時Frankie在節目與Lokman（楊樂文）的截圖，並留言寫上：「今晚good show，call time 12:20，但係我哋六點幾先瞓。」

Frankie日前（20日）在IG限時動態發長文撐女友不是小三！（IG圖片）

網民發現的證據二

此外，網民揭發出Christy在2022年1月21日與Frankie當時曾於IG密友限時動態發了一則WhatsApp對話截圖，對話當中Christy寫上：「好嬲呀！咩都冇做過俾人block cls!」Frankie則傳送一張嘟嘴自拍照兼且留言回覆：「錫返好無，唔好嬲。」女方繼續寫上：「好委屈，我都冇做錯。」Frankie繼續回應：「你無，佢都唔想嘅，乖，又着住我件衫，睇住隻腳。」根據以上的線索可以推斷這一張截圖對話內容時間有可能早於2022年1月21日發生。

Christy最近被網民公開當年與Frankie密友對話紀錄勁曖昧，陷入複雜三角戀關係！（IG圖片）