Frankie被爆背前度出軌　撩Christy入迪士尼：你諗到辦法我同你入

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）新女友Christy最近先後被網民踢爆曾自爆見一個愛一個黑歷史，以及周旋於Frankie和江𤒹生 (AK) 之間的複雜關係。即使Frankie已經發長文否認出軌兼力撐女友不是小三，但持有Christy於IG限時動態的密友截圖的網民不斷爆料，昨日（21日）更爆出兩大新證據直指男方講大話。而今天（22日）曝光的最新截圖，可清晰看到另外四張有關於Frankie與現任女友在未拍拖之前的對話截圖。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

Frankie背前女友同Christy去迪士尼

第一張圖片及第二張截圖時間為2021年12月18日，Christy在IG限時動態的密友功能轉發了與Frankie的閒聊對話，根據對話內容女方指「我同佢去迪士尼，可以有咩方法唔俾人認出，雖然我覺得越包得密實就越易認」，Frankie在對話中分別寫上：「你諗到辦法我同你入！我蜘蛛俠都扮過！唔work hahah，條斜路都未行到就仆死咗，睇唔到路」、「你話like me，我戴口罩帶帽你會唔會認得我？」其實Frankie在2022年1月與拍拖14年的前女友相戀時，曾經接受過訪問大曬恩愛，直至同年五月正式宣布分手消息，所以根據以上流傳的時間線，Frankie疑似出軌，背住前女友搭上現任。

Frankie與任女友在未拍拖之前的對話截圖。（網上圖片）

Frankie被網民爆撩女入迪士尼。（網上圖片）

Frankie同前女友前女友Hei Lam曾經拍拖14年，當年愛得高調！（IG圖片）

Christy自認引誘呢方面好叻

第三張截圖時間為2022年1月4日，Christy在IG限時動態的密友功能轉發了Frankie讚心的截圖，並寫上：「人哋幾時應承做你女朋友啫！」第四張截圖時間為2022年1月22日，Christy與Frankie的閒聊對話，Frankie寫上：「走咗啦！佢成日都想食咗我嘅妹，佢搵到新仔」、「佢成日都唔休無仔」、「感覺唔啱，唔啦」、「我而家唔得」、「同你差太遠，主要因為你拉高晒個Standard haha!」女方則分別留言回應：「咁快，做咩唔俾人食」、「我唔信除衫都冇」、「要引誘一定得」、「呢方面我好叻。」

Christy曾在IG限時動態的密友功能轉發了Frankie讚心的截圖。（網上圖片）

Christy自認引誘呢方面好叻。（網上圖片）