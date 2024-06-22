墨雨雲間｜于正揀演員獨具慧眼　男主角王星越似足胡歌爆紅

由吳謹言主演的內地復仇劇《墨雨雲間》大受歡迎，除了令男女主角人氣急升之外，劇中有多位配角更因高顏值而獲得不少關注，甚至與多位一線紅星撞臉，被網民笑言根本是大牌雲集，不得不佩服該劇製片人于正挑選演員的眼光。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

《墨雨雲間》令吳謹言再次走紅外，劇中男主角王星越的高顏值及演技亦大獲好評，五官棱角分明的他，某一些角度更被指甚有胡歌的影子，特別有一幕其血戰咬着玉佩的模樣，令網民封其為「小胡歌」。雖然其現年只有22歲，與吳謹言相差12歲，但他外表相當成熟，與吳謹言組CP完全沒有姐弟戀感覺。

王星越被指像胡歌。（微博圖片）

除了王星越被指像胡歌之外，在劇中飾演沈玉容的男配角梁永棋亦被指是梁朝偉、朱一龍的綜合體。當年朱一龍出道時，亦被指與梁朝偉相似，而梁永棋的眉宇間確是有兩位男神的神韻，特別是一雙眼睛炯炯有神，在某一些角度看確是會令人傻傻分不清，但另有網民直指只是鼻子以上相似而已。

梁永棋被指是朱一龍﹑梁朝偉的綜合體。（《墨雨雲間》微博圖片﹑朱一龍工作室微博圖片﹑影片截圖）

梁永棋時裝照。（《墨雨雲間》微博圖片﹑梁永棋微博圖片）

還有與貞女堂堂主守貞（徐筠 飾）有奸情的男子童家豪亦被指像男星楊洋，他被抓到時低頭的角度與楊洋十分相似，而他本人亦屬濃眉大眼帥哥一名。而徐筠亦被指有楊冪的影子，二人同屬小V臉，五官立體，中分模樣的古裝扮相更為神似，絕對會令人誤以為楊冪有份客串。

童家豪被指像楊洋。（微博圖片﹑楊洋微博圖片）

徐筠被指像楊冪。（微博圖片﹑楊冪工作室微博圖片）

于正被指很會挑選演員。（于正微博圖片）

《墨雨雲間》配角擁有高顏值，令大家看得特別投入，亦讓不少網民笑言根本是大牌雲集，亦佩服製片人于正確是很會挑選演員。