曾淑雅Jumbo曝光兒子Kobe近況　未滿一歲髮量驚人！

32歲TVB藝人曾淑雅（Jumbo），多年前由模特兒轉型簽約TVB做藝人，入行後拍攝過幾套劇集、參與綜藝節目拍攝。上年7月無預警宣布嫁人隨即更宣布喜訊，早前誕下一子Kobe後即快速修身回復完美體態。本身經常做普拉提運動的她，成為人妻後也keep住這個愛好。

JUMBO曾淑雅生完bb火速修身。（IG：jumbotsang）

JUMBO曾淑雅一年內雙喜臨門，大住肚結婚，11月更誕下囝囝KOBE。（IG：jumbotsang）

曾淑雅陀B陀得好靚。(IG圖片)

曾淑雅（Jumbo）憑高䠷身形及甜美樣貌，被封為「長腿女神」（IG@jumbotsang）

今日（23/06）曾淑雅（Jumbo）帶個BB上鏡，在IG上分享一系列與兒子一齊做運動的短片。片中她的兒子Kobe到處爬爬走，非常之趣緻好動。而最可愛的是，雖然BB未滿一歲，但已生得一頭濃密的頭髮，活像個「小大人」一樣。

Jumbo個BB超多頭髮！（IG@jumbotsang）

Jumbo個BB超多頭髮！（IG@jumbotsang）

Jumbo個BB超多頭髮！（IG@jumbotsang）

JUMBO曾淑雅懷孕38周手臂仲係咁幼。（IG：@jumbotsang）

最美孕婦！（IG/@jumbotsang）

恭喜！（IG/@jumbotsang）

Jumbo曾淑雅分享與老公拍攝的簡約孕照。（IG：@jumbotsang）

Jumbo經常在個人IG教網民Keepfit。（IG@jumbotsang）

Jumbo去年此時正身處峇里島旅行。（IG@jumbotsang）