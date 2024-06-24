陳冠希冇資格同Jennie@BLACKPINK合照？　網民誤會好深｜任噏亂評

早前韓團BLACKPINK的Jennie於Intagram上貼出與陳冠希（Edison）的合照，有網民將焦點放在陳冠希，指歲月摧人。不過，最多人於網上討論的反而是對「點解Jennie會post同陳冠希的合照？」認為陳冠希「未夠班」，配不上云云。是次為Jennie擔任Adidas x CLOT新鞋款的代言人，在情在理post張合照也沒什麼不妥，但這一張合照依然引起不少討論。



BLACKPINK的Jennie於Intagram上貼出與陳冠希（Edison）的合照。（IG圖片）

Jennie＠BLACKPINK示範CLOT新鞋。（IG圖片）

Jennie＠BLACKPINK示範CLOT新鞋。（IG圖片）

有網民指出，陳冠希只不過是一名過氣香港Rapper、歌星、藝人，近年移居美國後更幾乎沒有生產過作品，而且以Instagram的粉絲人數來比較的話，更是被Jennie@BLACKPINK「拋離幾條街，車尾燈都見唔到」。沒錯，單以Instagram人數相比，以藝人等級來說，擁有近8500萬followers的Jennie@BLACKPINK的確是拋離只有340萬followers的陳冠希非常之多，前者屬現今當紅的女團偶像，後者只屬亞洲區有名的藝人。不過，有這個想法的網民都忽視了一個重要元素。

陳冠希（《頭文字D》劇照）

陳冠希早年創辦了CLOT。（網上圖片）

其實陳冠希自創立CLOT品牌後，地位已漸漸脫離藝人身份，而變成了潮流創造者。他於2003年創辦了CLOT品牌並於香港開設JUICE門店，專門售賣自家品牌服飾，或與品牌合作crossover。相較於市面上的時裝牌子，CLOT走潮流路線，早年不僅曾與Levi's、PEPSI、BANDAI、LACOSTE等合作過，亦曾多次NIKE及ADIDAS合作推出過潮鞋，例如今次穿在Jennie@BLACKPINK的adidas Originals by Edison Chen CLOT Gazelle就是其中之一。早前推出過的CLOT Superstar by Edison Chen 及玩味極重的Nike X CLOT 太極阿甘鞋亦是陳冠希的得意力作。

CLOT曾多次與NIKE ADIDAS合作。（網上圖片）

Nike X CLOT 太極阿甘鞋玩味極重。

不得不說CLOT Superstar by Edison Chen呢對鞋真係幾特別。

除此之外，陳冠希在潮流界亦有如日本潮流教父藤原浩，Yeezy創辦人Kanye West等不少人脈。如單靠演藝圈作品就斷定陳冠希比不上Jennie的話，就實在太膚淺了。最重要的一點，創辦了CLOT的陳冠希已在時裝潮流界佔有一席位，早已超越了「藝人、歌星」的身份，將之與Jennie@BLACKPINK比較實在不合適。

陳冠希與日本潮流教父藤原浩也是老友。（網上圖片）