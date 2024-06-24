前香港準AV女優推出噴血寫真　曾因講大話被網民狂鬧：話我係雞

曾經掀起一陣「香港AV女優」熱潮的麥紫莉（Chili），早在2017年，當時20歲的她自稱即將赴日拍AV，惟遲遲未成行，終被踢爆講大話。

麥紫莉曾自稱是港產AV女優第一人，但原來是放流料。（資料圖片）

麥紫莉承認「赴日拍AV」一事只是講大話，並哭訴指十分後悔。（資料圖片）

麥紫莉形象插水，雖然之後參加《G-1格鬥會2》，嘗試靠MMA打女殺出一條血路，但聲勢及人氣已大不如前。不過，最近她決定推出最新一本噴血寫真，當中更是以自己引以為傲的身材做賣點，以全「真胸」形式拍攝，沒有任何後添加或pushup成份。

最新寫真集。（獨家授權）

三點式點走得甩。（獨家授權）

麥紫莉擁有傲人身材。（獨家授權）

認真拍攝。（獨家授權）

睇得出有心機。（獨家授權）

擺唔同pose。（獨家授權）

fit到漏。（獨家授權）

對於今次出寫真，麥紫莉在接受《香港01》訪問時，她說：「今次出嘅係我首本個人寫真實體書，其實一直都有計劃想去出一本嘅，但當時其實同攝影師佢地傾過，想出一本唔洗點執相嘅寫真，而個時大家都有目共睹我身形唔係咁適合。直到今年我地大家都一致認為身形上可以出啦，再加上因為呢幾年我都上左一啲有關提升演技同歌唱技巧嘅堂，一切就好似等我成個人都ready好曬咁，所以就係今年就決定出寫真，希望大家可以見到我嘅努力，同埋為我帶黎更多嘅工作機會。

麥紫莉（右三）一度想轉型做打女。（資料圖片／江智騫攝）

至於講大話做AV女優，麥紫莉再次為事件道歉：「先再一次同大家講聲對唔住，可能大家對於呢件事依然係好嬲，我有睇到係一啲社交平台上，網民依然有鬧我，我都明白同知道我真係做錯，所以令大家會有呢個行為。」至於網民鬧佢咩？她說：「其實佢地大部份都口下留情，大家都係叫我找數，話我講大話，但都有一啲網民會人身攻擊嘅，例如波大無腦 、攻擊樣貌、話我係雞等等嘅說話都有，睇到當然會唔開心，咁但係當初我真係錯左，唔怪得人會對我惡言相向，所以其實我一直都好後悔當初嘅決定。」

麥紫莉（右）曾於ViuTV劇集《黑市》演出。（tszlee_1109@Instagram）

麥紫莉在YouTube Channel低胸派啤牌，令側田難以專心。（Round Table Poker@YouTube）

甜姐變御姐，拍寫真試水溫。