40歲「元祖𡃁模」身材猶勝從前　同阿Bob去旅行影相構圖勁詭異

「元祖𡃁模」鄧洢玲（阿旦）日前在社交平台分享了多張在峇里島公司旅行的靚相，她身穿白色比堅尼泳裝，驕人的身材猶勝從前。鄧洢玲坐在泳池邊打卡影相兼晒長腿，但有網民就發現其中一張照片有蹺蹊。

「元祖𡃁模」鄧洢玲身穿白色比堅尼泳裝，驕人的身材猶勝從前。

鄧洢玲坐在泳池邊打卡影相兼晒長腿。

原來其中一張泳池照中一同出遊的林盛斌（阿Bob）也潛伏在池內，但只露出半個「Bob頭」，眼神更偷偷地往鄧洢玲方面望去，構圖相當詭異，難怪有網民認為有需要將「Bob頭」P走。鄧洢玲搞笑留言：「我老細真係好熱愛生命，好鍾意游水。去峇里公司旅行嗰幾日，我上親去天台泳池都會見到佢喺度，唔係游水就係睇書，真係好好學。Btw有冇人可以幫我P走阿Bob個頭？」林盛斌則留言說：「可唔可以唔好P走我？」

原來其中一張泳池照中一同出遊的林盛斌（Bob）也潛伏在池內，但只露出半個「Bob頭」，眼神更偷偷地往鄧洢玲方面望去。

阿Bob同阿旦一齊去峇里島旅行。

不少網民立即發揮「創作力量同幻想」，除了完美將Bob 頭P走之外，亦有網民「借題發揮」，例如把徐錦江《南洋十大邪術》劇照P在照片上，還有把早前姜濤半潛水概念的海報P在照片上。

不少網民立即發揮「創作力量同幻想」。

網民嘅「創作力量同幻想」真係會嚇你一跳。

把徐錦江《南洋十大邪術》劇照P在照片上。

還有把早前姜濤半潛水概念的海報P在照片上。

雖然鄧洢玲已經40歲，但仍然不遺餘力為大家派福利照，近年阿旦亦逐步轉型，將工作重心移向生意經營方面，嘗試多角度發展，包括在銅鑼灣開設按摩店及多元化餐廳，雖然疫情期間做生意一波三折，近來疫症過後似乎有好轉情況，終於可以放個假放鬆一下。