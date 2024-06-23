雲浩影著超緊身上衣跳舞曬有料身材　網民引戰留言Ivy So躺著中槍

26歲的雲浩影（Cloud）予人清新脫俗的感覺，充滿仙氣，去年尾宣布與拍拖9年初戀男友分手的她，回復單身後專注工作，加上獲公司力捧，事業可謂愈戰愈勇。

26歲的雲浩影（Cloud）向來予人清新脫俗的感覺，充滿仙氣。（梁碧玲攝）

近排開始有點小性感。（IG@cloudwann）

日前，Cloud拋開平日斯文形象，展示其動的一面，孖出名跳得的ERROR成員梁業（肥仔）拍跳舞片，甚少跳舞的Cloud，沒想到都跳到「兩嘢」，令不少粉絲和網民感到驚喜。

雲浩影著超緊身上衣與肥仔一齊拍跳舞片。（IG@cloudwann）

意外曬出有料身材。（IG@cloudwann）

不過不少人也不其然把焦點放了在Cloud的身材上，平時打扮斯文的她，片段中穿上一件勁貼身的上衣，震撼身材表露無遺，加上配合舞蹈扭動身體，非常吸睛，難怪網民取笑她平日禾稈冚珍珠：「雲姨幾好身材喎」、「雲姐真係正」、「Cloud身材好好」。

網民笑指雲浩影平日禾稈冚珍珠。（IG@cloudwann）

雲浩影身材意外成焦點。（IG@cloudwann）

雲浩影身材意外成焦點。（IG@cloudwann）

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但當中也有一位網民的留言意外「引戰」，事緣早前肥仔亦邀請了女團COLLAR的門面擔當Ivy So（蘇雅琳）拍跳舞片，該網民就覺得：「其實Cloud吸引過Ivy」，有網民不認同此言論，表示：「唔覺囉唔覺得cloud有咩星味，ivy好好多」、「ivy星味重好多」；樓主不甘示弱：「得陣味囉」。

Ivy So早前與肥仔一齊拍跳舞片。（IG@ivyysooo）

兩人非常合拍。（IG@ivyysooo）

可愛。（IG@ivyysooo）

可愛。（IG@ivyysooo）

有疑似「蘇蝦」（Ivy粉絲暱稱）加入戰團：「引戰？咁都要拎黎（嚟）比？係咪蘇媽（Ivy So）紅得滯咩都要拎佢黎（嚟）比一餐。」樓主不屑說：「紅得滯？？？？？？其實個天有幾大幾高你都未知」。對於有善意回覆：「讚人唔一定要比較」，樓主直言：「我純碎係上一條fayboy 片見到同ivy 跳跟住就見到呢條片同Cloud跳咁確實Cloud喺條跳舞片係好Ivy好多丫嘛 有什麼問題？」但其實正如其中一名網民所言：「兩個都咁正，都唔知做乜一定要揀」。Why not both呢？