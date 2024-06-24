中年好聲音｜周吉佩顏志恒同魏嘉信帶埋老婆上台　跳舞動感又溫馨

《 一班好聲音「十」力無限演唱會》前日（22日）於旺角麥花臣場館完成首晚演出，一眾出席歌手包括「中一生」周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊和魏嘉信，以及作為嘉賓的「中二生」古淖文、譚輝智、顏米羔和黃劍文也全力施展渾身解數，向難度挑戰，全場觀眾均報以熱烈的掌聲為他們喝采。

《 一班好聲音「十」力無限演唱會》前日（22日）於旺角麥花臣場館完成首晚演出。

演唱會先由全體「中一生」以經典快歌組曲包括《熱力節拍 Woo Boom Ba》、《非常夏日》、《打開天空》和《火熱動感 LALALA》揭開序幕，即時炒熱全場氣氛，周吉佩說：「今次我們演唱會主題是『十』力無限，何謂無限？就是我們十個人會以不同方式，創造突破！」接著李佳、羅啟豪、顏志恒和林鉫徫以 Acappella 清唱形式唱出多首金曲；龍婷和支嚳儀一顯這數個星期在排舞室苦練回來的舞步，兩人以韓式舞蹈風格跳唱《獨家試唱》和《失憶週末》，之後更加入了羅啟豪一起唱出《Chotto 等等》，在送走了龍婷和支嚳儀後，Ramon 說：「多謝你哋每一位！喺呢一年間突然有咁多人支持自己愛錫自己！多謝我嘅豪殼一直喺我身邊！多得你哋給我勇氣！送俾大家：多得他。」

李佳、羅啟豪、顏志恒和林鉫徫以 Acappella 清唱形式唱出多首金曲。

龍婷和支嚳儀一顯這數個星期在排舞室苦練回來的舞步，兩人以韓式舞蹈風格跳唱《獨家試唱》和《失憶週末》。

顏志恒先唱出多首許志安的金曲，他說：「由廚師到參賽者，到成為歌手。過去一年，我做過主持、飲食評審、舞台劇、歌舞劇。 本來只係一個普通人，一年之內，人生翻天覆地。 比著係你，心情會係點？等我唱俾大家知，《第四晚心情》！」及後他便挑戰難度跳唱郭富城這首經典；丁文俊和魏嘉信以爆肌組合現身台上，兩人在唱《脫掉》時一 Show 在健身室操練回來的成果，全場觀眾看到後均大聲尖叫。

顏志恒先唱出多首許志安的金曲。

丁文俊和魏嘉信以爆肌組合現身台上，兩人在唱《脫掉》時一 Show 在健身室操練回來的成果，全場觀眾看到後均大聲尖叫。

吳大強一改過往表演懷舊英文歌風格，他先唱出黃凱勤的《雨中的戀人們》，接著他拿起結他自彈自唱 Maroon 5 的《Memories》，最後他更和支嚳儀合唱《係咁先啦》；支嚳儀先唱出《女人的弱點》，她說：「其實人人都會有脆弱嘅時侯，我都唔例外。所以，我出道之後嘅第一首個人作品，就係用黎時刻提醒自己。 無論咩年紀，遇到咩阻礙，你都要勇敢衝破！YOU GOTTA TRY！」

吳大強一改過往表演懷舊英文歌風格。

支嚳儀先唱出《女人的弱點》。

丁文俊、魏嘉信、林鉫徫和羅啟豪把 Karaoke 搬到舞台上，揀選了《喜歡你》、《一生中最愛》、《追》及《愛火花》和幸運兒合唱，然後他們唱出《愛情陷阱》，現場觀眾即時在座位中起立跳舞；嘉賓時間中二生古淖文、譚輝智、顏米羔和黃劍文帶來多首金曲包括《夜夜夜夜》、《當愛變成習慣》、《忘記你我做不到》和《今生今世》，最後他們在唱《廣播道 fans 殺人事件》時更把內𥚃原本提及的歌手名改為中一生的名字，非常攪笑。

丁文俊、魏嘉信、林鉫徫和羅啟豪把 Karaoke 搬到舞台上，揀選了《喜歡你》、《一生中最愛》、《追》及《愛火花》和幸運兒合唱。

中二生古淖文、譚輝智、顏米羔和黃劍文帶來多首金曲。

周吉佩、顏志恒和魏嘉信以喊包三兄弟出場又唱又跳《今期流行》，在唱《忘情森巴舞》時三位阿嫂更粉墨登場出現在舞台上和他們對跳，場面充滿動感但却非常溫馨，唱畢此曲後他們的小朋友也有上台大合照。

周吉佩、顏志恒和魏嘉信以喊包三兄弟出場又唱又跳《今期流行》。

在唱《忘情森巴舞》時三位阿嫂更粉墨登場出現在舞台上和他們對跳。

龍婷出場先帶給大家一首「心裡日記」，接著她說：「初初開始，我就係喺隔兩條街嘅西洋菜南街 busking，由西洋菜南街嚟到麥花臣場館，呢條路，我行咗七年。正式成為歌手之後，我多咗好多上大舞台嘅機會，亦都多咗好多人喜歡我，希望大家會繼續支持我。」

龍婷出場先帶給大家一首「心裡日記」。

李佳唱出林憶蓮的《傾斜》，還有她 18 歲參加比賽時唱過的《聽海》；周吉佩帶給大家《Falling For You》和《你是我唯一的》後，他說：「今晚演唱會主題係突破，而我嘅突破係⋯⋯跳舞！你哋話喇，我邊度得嫁⋯仲要跳拉丁呀！我真係驚我拉柴！但人生就係咁，由 bb 學行開始，我哋就係不斷做一啲未做過嘅嘢，不斷突破！係度我想多謝中二嘅尹新杰幫我排舞，嚟啦！一齊見証我嘅第一次！」吉吉便首次獻《跳》、《夏日 fiesta》，然後他手拿結他唱出《活著 VIVA》；最後全班中一生再度現身台上，以《無言感激》和《不再猶豫》為首晚演出畫上完滿句號。

李佳唱出林憶蓮的《傾斜》，還有她 18 歲參加比賽時唱過的《聽海》。

周吉佩帶給大家《Falling For You》和《你是我唯一的》。