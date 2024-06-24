任賢齊成都演唱會過萬粉絲齊唱生日歌 叮囑工作人員：禮物不要送

任賢齊今年生日於成都萬人為他高唱生日歌聲中渡過，假成都鳳凰山體育公園綜合體育館舉行了兩場《齊跡2024世界巡迴演唱會》，今年小齊的生日願望是身邊所有人也健健康康，開開心心，所以他早吩咐工作人員，「不要幫我搞什麼慶祝，禮物不要送，蛋糕不用砌，你們都健健康康，開開心心就已經是我最好的禮物。」還叮囑身邊工作人員，「誰搞慶祝我馬上翻臉。」

到成都後，小齊選擇襯空優遊閒暇去了郊區古鎮感受成都慢活方式，泡茶看大叔玩啤，又去了被網友喻為震驚世界的外星人基地「三星堆博物館」參觀，搞笑指自己為了那個黃金面膜才去參觀，想變得更帥。他於社交媒體發出來的影片，一如他的歌曲一樣，天地任逍遙。問到他為什麼不想慶祝生日？小齊直言年紀愈大愈不歡喜形式化，生活愈簡單愈自在愈好，「開心健康就已經天天也值得慶祝生命可貴了。不必一定規定在生日那天吧？生日反而應該回家與媽媽慶祝，所以工作完了我會回彰化老家幾天探望父母。」

雖然不想隨波遂流生日大搞派對，下令吩咐不用慶祝，但生日於巡迴演出中渡過，歌迷無論如何不肯放過他，成都兩場演唱會，一早秒爆一票難求，來自世界各地的歌迷，22 號頭場已經高舉手幅，全部一開口叫就是「生日快樂」，連他演出過後，回到酒店歌迷也圍倒大堂，他邊進門邊大唱生日歌給他聽。昨晚23號正日生日，小齊也逃不到現場歌迷發起萬人大合唱生日歌的祝福，因為是他生日，他想做什麼大家就讓他做什麼，一向對摩托車著迷的他，騎著摩托車升台還不滿足，還想把小電單車也帶上舞台，點唱時騎著小車兩邊跑來唱歌， 沒想到騎個小車演唱會完畢馬上變抖音熱搜，更有人於場內偷偷全晚直播給外面買不到票的歌迷聽歌，至今已有二百多萬收聽率，非常誇張。

昨晚唱到最後部份，《有夢的人》時，小齊向所有愛他的人致謝，台上表示，「我的夢想因為大家支持之下，已經實現，謝謝大家今天給我那麼多祝福，我想把所有的祝福跟現場每一個人分享，希望大家都可以喜樂、健康、平安。或者你現在未追到你的夢，不要放棄，只要堅持面對困難，夢想一定在後面等你。」

演出過後，大隊於成都吃麻辣火鍋慶功，成都主辦安排了三個變臉大師為他表演，變到最後變了個生日快樂出來，請小齊上台砌蛋糕，說好了的不慶祝，愈玩愈大，還有拉麵師傅拉小齊上台，用拉麵圍著他不停跳舞，祝長壽永遠圍繞著他。盛情難卻小齊只得接受，事後他於社交媒體上發文，寫道 :說好的不必慶祝，最後還是盛情難卻～日有小暖，歲有小安，何其有幸，年歲並進。這些年一直努力進化，成為自己心中那個理想的大人，今天人生升級最新版本 。

願這生可做到不負眾望，願身邊所有認識的朋友都快樂健康，成都所有工作人員辛苦了感謝大家不是超人，卻一直守護為我變成了萬能。

謝謝小齊家族的朋友們，從世界各地奔波來演唱會支持我，謝謝圈内圈外的親朋好友祝福及問候，我們下站 烏魯木齊見！

由2023年重啟巡演開始，小齊已經走遍世界各地城市，唱了近六十多場，接下來，他表示巡演已經排到年底， 烏魯木齊之後，會去馬來西亞，美加等地，及繼續大陸各個不同城市演出。目前也有不少電影導演找他洽談拍戲中，但他相信真的要參演，可能要到明年才有檔期了。