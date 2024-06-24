TVB收視｜三線劇報捷最多升近3點！　周六晚女神水上激鬥勁多人睇

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，三線劇集全面報升。



《家族榮耀之繼承者》演出陣容相當鼎盛。（截圖）

佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》跨平台直播收視最高25.5點（166萬觀眾），升2.9點成上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.7點（141萬觀眾），升1.2點；王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視15.5點（101萬觀眾），升0.9點；資訊節目《東張西望》上周報道「呃人旅行團」最高收視24.3點（158萬觀眾），升1.2點居收視榜次席；方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視10.4點（68萬觀眾），沒升跌；全新旅遊節目《玩轉深中懶人包》最高收視10.2點（66萬觀眾），升0.1點。

＊上星期《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.5點（133萬觀眾），《家族榮耀之繼承者》最高收視22.6點（147萬觀眾），王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視14.6點（95萬觀眾）

王家衛執導的電視劇《繁花》2024年首播，胡歌飾演的「寶總」，辛芷蕾飾演的飯店至真園老闆娘，被指原型人物是周正毅和毛玉萍。（繁花劇照）

何晉樂新加入《愛‧回家之開心速遞》。（資料圖片）

周六晚由林盛斌、金剛帶領一眾女神落水的全新遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視16.6點（108萬觀眾）；王祖藍主持綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12.5點（82萬觀眾）。周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.7點（122萬觀眾）；胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰主持旅遊節目《一路繁花》最高收視15.3點（99萬觀眾）；《去到邊食到邊》最高收視12.2點（80萬觀眾）。

王祖藍主持綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12.5點（82萬觀眾）。（截圖）

濠玩夏水禮｜TVB女神小花搶閘騷身材 波波余思霆水上激鬥林鈺洧

王嘉慧玩得好開心。

水上猜拳。

波波。

余思霆。

王嘉慧。

陳婉衡。

林鈺洧。