泰劇《被擦掉的初戀》再續BL神話　仲有一套翻拍劇曾創37億點擊

泰劇近年氣勢如虹，無論在故事、選角及製作上都越見成熟，令人一看入坑！最新力作有《被擦掉的初戀（泰國版）》和《致我們單純的小美好（泰國版）》兩套純愛校園劇，由顏值與演技俱備的泰國新生代演員領銜主演，炎炎夏日為大家帶來透心涼的青春氣息！

《被擦掉的初戀（泰國版）》改編自日本同名漫畫，講述高中生Atom（Fourth飾）暗戀同班女同學Mudmee（Pahn飾），相傳將喜歡的人的名字寫在橡皮擦上，愛情便會得到回應。一次Atom向Mudmee借橡皮擦時，意外發現她寫上了另一位男同學Kong Thap（Gemini飾）的名字，同一時間Kong Thap竟然也看到Atom手上擁有自己名字的橡皮擦，Atom暗戀Kong Thap的誤會便自此展開！

《被擦掉的初戀（泰國版）》由炙手可熱的小鮮肉螢幕情侶Fourth（右）和Gemini擔正。

《被擦掉的初戀（泰國版）》由炙手可熱的小鮮肉螢幕情侶Fourth和Gemini擔正，兩人自BL劇《我男友是學生會長》後爆紅全球，不但孖住到亞洲各地舉行見面會，更兩度襲港攻陷港迷芳心。今次二人再次驚喜合作，默契更勝從前，相信演起CP撒糖情節更得心應手，腐劇迷萬勿錯過！

BL劇迷不容錯過。

陸版網劇《致我們單純的小美好（泰國版）》曾創下37億的驚人點擊數字，亦曾被翻拍成人氣韓劇，泰版劇情圍繞青梅竹馬的Chadjen（Dew飾）和Som-O（Prim飾），女生Som-O從小便愛慕鄰居學霸Chadjen，可惜Chadjen對女方的告白絲毫不動；直至情敵出現追求Som-O，Chadjen終於直視自己的感情，此時周旋在兩人間的Som-O該如何是好？

陸版網劇《致我們單純的小美好（泰國版）》曾創下37億的驚人點擊數字，亦曾被翻拍成人氣韓劇，今次則是泰國版。

《致我們單純的小美好（泰國版）》男女主角Dew和Prim曾主演泰版《流星花園》，Dew更被稱為「歷代最帥」的花澤類；且中泰混血、身高190cm的Dew與Prim的身高相差足足31cm，將以最萌身高差展示各式情竇初開的甜寵情節，帶大家重拾初戀的悸動感覺。

男女主角Dew曾主演泰版《流星花園》，被稱為「歷代最帥」的花澤類。

Dew與Prim以最萌身高差展示各式情竇初開的甜寵情節，帶大家重拾初戀的悸動感覺。

兩劇已於「黃Viu煲劇平台」上架，《致我們單純的小美好（泰國版）》逢星期二、三晚上6時在「黃Viu」上架，《被擦掉的初戀（泰國版）》則在星期六晚上9時更新一集，香港觀眾可以免費緊貼兩套人氣泰劇。