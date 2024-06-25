反黑英雄第2集劇透｜袁偉豪返嚟搵黃子恆報仇　即刻畀呢2個人認得

《反黑英雄》故事大鋼：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？



TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》第1集劇情：

昨日（24日）一集講到鄭啟泰與林景程當值途中遇到一宗劫案，林景程把兩個犯人（袁偉豪及關曜儁）追到後巷，鄭啟泰已經「好心提醒」了林景程裡面危險，但林景程仍然衝進去，更被袁偉豪打傷了頭部至血流披面。林景程欲拔槍制止二人繼續逃走，但被關曜儁按倒在地糾纏，原來混亂中鄭啟泰已經走入後巷。鄭啟泰走入後巷後就被袁偉豪及林景程混亂間開了一槍撃中頸部，他應聲倒地，陳山聰及張振朗趕到時，他已經倒地不起，二人不斷叫：「樹哥，頂住啊，樹哥！」未幾，他便因為這一槍撃中頸部大動脈附近的位置而死亡。

鄭啟泰於劇中飾演「樹哥」，是PTU警長一職。(《反黑英雄》截圖)

鄭啟泰走入後巷後就被袁偉豪及林景程混亂間開了一槍撃中頸部。(《反黑英雄》截圖)

陳山聰及張振朗趕到時，鄭啟泰已經倒地不起。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》第2集劇透。

今日（25日）一集講到袁偉豪從泰國回來「報仇」，首先他遇到的是陳山聰，陳山聰更一眼認出他是當日擊斃鄭啟泰的人，於是欲拘捕他。結果反被袁偉豪投訴他濫用暴力，機動部隊全隊極力為陳山聰擔心。陳山聰一口咬定袁偉豪是殺死鄭啟泰的兇手，陳山聰的前女友朱晨麗向袁偉豪問話卻苦無證據，唯有釋放他，陳山聰無奈。

袁偉豪從泰國回來「報仇」首先遇到的是陳山聰，陳山聰更一眼認出他是當日擊斃鄭啟泰的人。(影片截圖)

陳山聰的前女友朱晨麗向袁偉豪問話卻苦無證據，唯有釋放他。(影片截圖)

袁偉豪望着「西九王」社團大哥、大毒梟無良（黃子恆飾），回想五年前無良令他和女友阿婷（蔣家旻飾）在泰國被捕的往事……袁偉豪誓要向黃子恆報仇，原來當日在泰國是黃子恆出賣他們才會被捕，蔣家旻更因此而離世。

袁偉豪誓要向黃子恆報仇。(影片截圖)

原來當日在泰國是黃子恆出賣他們才會被捕，蔣家旻更因此而離世。(影片截圖)

另一方面張振朗離開警隊後原來加入了黑社會，還追隨黃子恆工作，之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。張振朗在黃子恆的酒吧中重遇袁偉豪，他憑手上的紋身就已經認得出就是他撃斃了鄭啟泰，心中若有所思。

張振朗之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。(影片截圖)

另一方面張振朗離開警隊後原來加入了黑社會。(影片截圖)

張振朗在黃子恆的酒吧中重遇袁偉豪，他憑手上的紋身就已經認得出就是他撃斃了鄭啟泰。(影片截圖)

袁偉豪於是用昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）給自己的二百萬，買入黃子恆的毒品，再以賤價賣出，以外賣速遞的形式做虧本生意，志在搶黃子恆客源，擺明車馬挑戰黃子恆，結果還是被張頴康當值期間破獲這個「毒品外賣集團」。

袁偉豪買入黃子恆的毒品，再以賤價賣出。(影片截圖)