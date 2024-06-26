度華年劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《度華年》陸劇改編墨書白小說《長公主》，有饒俊作為編劇，高翊浚為執導，由趙今麥、張凌赫領銜主演的一套以古裝劇為題材的電視劇。女主角趙今麥早前播出的《在暴雪時分》，拍擋吳磊飾演情侶受觀眾歡迎，還主演過熱門劇《初戀那件小事》，演技備受好評，這次首擔起古裝劇女主角，期待她飾演長公主的表現！而男主角張凌赫多次參演古裝大劇：《命轉皇后》、《蒼蘭訣》、《狐妖小紅娘月紅篇》等，名氣節節上升，被網友封為「古裝男神」，今次又再次擔起古裝劇男主角！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

度华年官微@Weibo

《度華年》｜劇情大綱

這部劇講述了大夏朝監國長公主李蓉(趙今麥 飾)以及當朝首輔裴文宣(張凌赫 飾)兩世迴轉，前世今生的故事。上一世，李蓉是一位有著野心和權謀的皇后，由於無法避開權謀陰險，失去了帝位。裴文宣則是一個性格冷淡、獨立自傲的朝廷首輔，表面上互不相讓、鬥嘴受氣，實則以退為進，想贏得公主的芳心。由於家世背景的緣分，二人前世結為政治夫妻，但沒有感情，先婚後愛。在謠言的挑撥下，他們之間出現了誤會和猜忌，長公主病情日漸惡化，她以為裴文宣害她，於是下令殺害。李蓉、裴文宣視對方做敵人，謀殺對方，最後雙雙不幸離去。

重生後，開啟了新一世，他們夢回青春的歲月，驚喜地發現彼此竟擁有著前世的記憶，知道了彼此身分，漸漸得知原來上一世的誤會竟如此深重。二人決心攜手合作，共同尋找權謀背後的真相，破鏡重圓。在化解誤會、查明真相的過程中，他們重拾了對彼此的情感，又一次愛上對方。從一對相愛相殺、互相猜忌歡喜冤家，到最終認定了命中注定的靈魂伴侶，彌補前世的遺憾，經歷了一段充滿波折起伏的愛情傳奇。

《度華年》播出時間｜最新追劇日曆

《度華年》一共有40集，由優酷播放，2024年6月26日起中午12:00播出。優酷VIP會員首更6集（12:00更新1-3集，18:00更新4-6集），週六至週一每日18:00更新1集，週二至週五每日18:00更新2集。SVIP每日12:00更新，集數更新則與會員同步。而非會員就首更2集， 之後每日更新一集。

度华年官微@Weibo

《度華年》｜演員人物關係圖

（待官方更新）

《度華年》｜演員

趙今麥 飾 李蓉

大夏朝長公主，經歷過牢獄之災、政變。雖然外表年輕，但內心成熟。

度华年官微@Weibo

張凌赫 飾 裴文宣

當朝首輔，個性冷淡。

度华年官微@Weibo

陳鶴一 飾 蘇容卿

度华年官微@Weibo

劉旭威 飾 李川