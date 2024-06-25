婁峻碩香港新場搞個唱同未婚妻大曬幸福　天價製作費媲美紅館級數

台灣歌手婁峻碩（SHOU）《上漲SHANG ZHANG》香港站日前在西沙Go Park順利完成，全場1200名觀眾全場爆滿！開場時婁峻碩不時大晒廣東話，台上仲搞笑爆粗贈慶：「好X勁？Sorry！今晚我們沒有嘉賓，我不會脫衣服的，不要不要！」但他難敵台下熱情尖叫，即除掉外套騷肌肉：「這才是第一Part！再脫？不要嚇我吧？」

台灣歌手婁峻碩（SHOU）《上漲SHANG ZHANG》香港站日前在西沙Go Park順利完成，全場1200名觀眾全場爆滿！

呢晚演唱會婁峻碩演出近30首歌曲，除了高中同學幫忙站台彈結他外，未婚妻焦凡凡和父母都到場支持。到表演《Just break up》時，他再三強調Tyson Yoshi未有到場，更即席台下揀觀眾合唱，偏偏揀中Tyson Yoshi大學同學認真有緣份。到演唱會尾聲時，婁峻碩唱《Till 4Ever》給未婚妻，更走到觀眾席與對方「攬攬」，認真夠晒甜蜜。

婁峻碩未婚妻焦凡凡和父母都到場支持。

演唱會期間，不時有Fans拋「內衣」上台贈慶，他表示會「照單全收」：「我都會帶會台灣的，因為每位Fans的心意、卡片都要留位，只是放在房間越來越多。其實我沒計劃騷肌肉，但想到沒有嘉賓又要想給Fans福利，所以才決定脫衣服，其實我心中也是很緊張，即使身材不好被鬧，都是新聞宣傳吧？今天我沒有叫Tyson Yoshi來演唱會，因為他來了我還能脫嗎？」

演唱會期間，不時有Fans拋「內衣」上台贈慶，他表示會「照單全收」。

佢話一定會再來香港搞個唱，但呢次演唱會足本還原台北舞台，數個LED大螢幕做出立體效果，不惜功本採用頂級音響，媲美紅館級數器材，佢個舞台製作費更達七位數，擔心天價成本嚇怕投資老闆：「今次演唱會製作費很貴，之前做演出場地都很大，今次原封不動搬來香港，應該不會有人會這樣做，只要大家覺得好睇就可以。」

婁峻碩今次演唱會不惜功本採用頂級音響，媲美紅館級數器材，佢個舞台製作費更達七位數。

九展拆卸在即，西沙創夢館順理成章接棒成為中小型演出場地首選，婁峻碩大讚環境一流：「因為場地好新，之前都聽講過令我很期待，演出時都覺得可以跟大家近距離互動，其實真的很好玩。」

婁峻碩大讚環境一流。

提到演唱會不時「曬幸福」，佢即刻面紅紅解話：「因為一早決定走上樓梯，但她坐在樓梯旁，一定要『打招呼』。父母都專程來支持，帶他們出國的目標做到了。下個目標就是婚禮，目前在安排中，暫時以家宴為主，但都有兄弟的環節，先不說太多有好消息會公佈。」