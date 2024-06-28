小肥48歲收「變態成績表」　三個月驚喜由284減至192：差啲變肝肥

小肥繼兩年前於麥花臣舉辦以「過去、現在、將來」作主題的演唱會後，今年再搞新意思舉行一連兩場《完全變態》演唱會，依舊帶給了觀眾一個令人難忘又快樂的晚上。小肥予人印象就正如其名一般「小肥」，但今次演唱會中，48歲的他卻甩走了不少磅數，為觀眾呈現出一個全新的，一點也不再「小肥」的小肥！原來是這個原因！



今年48歲的小肥公開「變態成績表」，肥肝指數由284減到192。（IG圖片）

小肥公開「變態成績表」

早前他在Instagram上分享一張「變態成績表」，公開自己早前肝臟有嚴重爆標問題，指數達驚人的284，指數高出6成！據統計指出，香港約四分一人的肝臟都有肥肝指數爆標問題，雖然如此普遍，但絕對是不能忽視的健康問題。據醫療報告，如果沒有適當處理，肥肝有機會引致非常嚴重的惡化，長遠會增加頑症風險。

小肥剛剛完成了一連兩場演唱會，狀態超好！

小肥接受《香港01》訪問時，表示一直以來只是「估」自己個肝有問題，但身體並無感到十分不適，所以冇特別理會。他說：「其實之前一路都覺得個肝瀨嘢㗎啦，又鐘意食又鐘意飲，個肝點會唔肥！係冇去驗之嘛！直到『健肝寶』搵我合作，challenge我做個before and after check！我咪去咗做肝臟檢查囉，點知一驗就有，好彩驗咗！逼我面對！哈哈！」

小肥剛剛完成了一連兩場演唱會，狀態超好！

肝臟似把聲要經常照顧

識得自嘲即是解決了問題？小肥坦言，好多朋友都說肝臟就好似把聲一樣，要經常照顧！他坦言搣甩肥肝最辛苦的不是戒口，而是要保持每日運動，同時記得食「健肝寶」的習慣。他說：「一開頭都有幾次試過唔記得食『健肝寶』！但真係驚會逼死個肝，所以我揀逼咗自己先，因為冇理由明知會出事都由得佢，同埋我心底裡都好想知『健肝寶』係咪啲人講到咁堅，哈哈！」現時小肥已用了健肝寶三個月，他坦言身體及精神都有明顯改善，爆標指數更減至理想數值192！

小肥直言以前唔覺自己患嚴重肥肝，因為除咗冇乜精神，面色麻麻之外，實在冇其他症狀。食了三個月「健肝寶」後，真的有明顯改善！（IG圖片）

小肥：唔覺得自己病咗，咁先得人驚！

小肥直言，這個肥肝問題最危險的是症狀不明顯。他說：「驗到肝有事之前，其實一直都覺得個人好易脹、冇乜精神，照鏡又發現面色唔係咁好。好坦白講，我以為真係開始老，所以先會走樣，唔會意識係個肝有事，就係咁先得人驚！！！原來個肝咁肥都冇feel，由佢惡化落去就手尾長啦！」

小肥以前體重有少少超標，原來仲有肥肝問題。（網上圖片）

小肥以前體重有少少超標，原來仲有肥肝問題。（網上圖片）

全靠健肝寶搣甩肥肝

Instagram帖文中，小肥表示用了「健肝寶」三個月之後，正如身邊朋友所說，真正消到脂、清到肝，除氣息有明顯改善，跑步也輕鬆了不少，最明顯的是測試肥肝指數後，得到了一張「變態成績表」，肥肝指數由嚴重的284減到理想數值192！他回答：「食咗一個月『健肝寶』，身體真係舒服咗，跑步又爽啲，而家我都繼續每日食『健肝寶』，唔食會心掛掛！」

食咗三個月「健肝寶」，小肥真係瘦咗，面色仲勁好！（IG圖片）

小肥：個個人都話我瘦咗面色又好咗！

演唱會前夕減到理想身形及狀態，小肥亦直言幫個肝減脂比普通地做運動更有效。最後，他也說：「開show個個friends同fans都話我瘦咗，面色好咗又精神咗！我聽到都好開心，證明我嘅努力冇白費，大家見到個分別。我會繼續keep住個靚肝㗎！將食『健肝寶』養成習慣！」

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