反黑英雄第4集劇透｜學生妹曾文心極搶鏡　入廁所被毒打好殘忍

《反黑英雄》故事大鋼：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？



TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》圍繞西九反黑組和機動部隊。(影片截圖)

張振朗之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。(影片截圖)

《反黑英雄》第3集劇情。

昨日（26日）一集講到黃子恆欽點張振朗親自運送毒品，張振朗遇上陳山聰設置路障，差點被擒。黃子恆警告陳少邦如果查出搞毒品外賣速遞之人是其下屬，一切算在他的頭上，陳少邦勸阻袁偉豪不成。陳山聰見張振朗為了報仇而想殺死袁偉豪，希望勤退他但不果，最後陳山聰的下屬在現場找到大量武器，而把他們全部帶回警署。袁偉豪及兄弟關曜儁遇上大群刀手來襲，二人勢孤力弱，被刀手所傷。陳山聰趕到打鬥現場驅散眾刀手，此時陳山聰認出袁偉豪就是殺害鄭啟泰的兇手，他內心天人交戰應否開槍救下袁偉豪……最後張振朗與警方合作打破黃子恆的販毒集團，而朱晨麗亦到門口準備破門而入，在張振朗的提示下，知道裡面沒有毒品便即收隊。張振朗亦憑他的方法令黃子恆下屬透露收藏毒品地點，希望能瓦解黃子恆的販毒集團。

陳山聰見張振朗為了報仇而想殺死袁偉豪，希望勤退他但不果。(影片截圖)

此時陳山聰認出袁偉豪就是殺害鄭啟泰的兇手，他內心天人交戰。(影片截圖)

袁偉豪及關曜儁勢孤力弱，被刀手所傷。(影片截圖)

《反黑英雄》第4集劇透：

黃子恆帶領袁鎮業及張振朗進行交易，被警方部署拉捕，張振朗向袁鎮業提出由自己引開警員，最終袁鎮業在鬧市被追捕。

黃子恆帶領袁鎮業及張振朗進行交易。(影片截圖)

張振朗向袁鎮業提出由自己引開警員，最終袁鎮業在鬧市追捕。(影片截圖)

陳山聰執勤時看見黃子恆，又在不遠處見到一名電單車手，身影熟悉，頓生不祥預感。商場內，黃子恆被一名泰國殺手高高（黎澤恩飾）持刀襲擊，電單車手亦加入追擊，向黃子恆連開多槍……陳山聰認定電單車手是袁偉豪，在反黑組辦公室細心視察相關片段，及後成功掌握到泰國殺手的身份就是黎澤恩。

陳山聰執勤時看見黃子恆，又在不遠處見到一名電單車手，身影熟悉。(影片截圖)

黃子恆被一名泰國殺手高高（黎澤恩飾）持刀襲擊。(影片截圖)

及後成功掌握到泰國殺手的身份就是黎澤恩。(影片截圖)

陳山聰認定電單車手是袁偉豪。(影片截圖)

黎澤恩被通緝，陳山聰亦四出留意他的行蹤，最終在一商場遇見他。黎澤恩趁電影開場走入了院內，更挾持了一名人質企圖離開戲院，黎澤恩與陳山聰對峙了一會後被張頴康控制場面。黎澤恩最後被捕，而袁偉豪在商場外亦見到兄弟被陳山聰帶走。

陳山聰亦四出留意黎澤恩的行蹤，最終在一商場遇見他。(影片截圖)

黎澤恩趁電影開場走入了院內，更挾持了一名人質企圖離開戲院。(影片截圖)

黎澤恩最後被捕。(影片截圖)

張振朗遇見少女曾文心在金魚檔偷竊，為她解圍，後來得知其母親「西敏寺」沉淪毒海……身為邊緣少女的曾文心被同學欺負，更把她拉入廁所一番毆打及搶去她身上的現金，她立即衝出去追回自己的錢，在馬路上奔跑時被張振朗見到。張振朗見到她差點被車撞到時，立即衝上前救下她。

張振朗遇見少女曾文心在金魚檔偷竊，為她解圍。(影片截圖)

曾文心被同學欺負，更把她拉入廁所一番毆打及搶去她身上的現金。(影片截圖)