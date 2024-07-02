專訪｜莊錠欣做童星遺憾缺少愛情 唔介意伴侶大10年：傾得埋OK

童星出身的莊錠欣（Elkie）拍過無數TVB的經典劇集，之後她在16歲的階段去到韓國發展，成為韓國女團CLC的成員之一，後來她與經紀公司CUBE解約後，也有一段時間去過內地和台灣發展。最近Elkie推出首張迷你專輯《#EK》，並且接受《香港01》專訪大談新專輯創作概念、韓團發展辛酸史、不一樣的童星生活，以及剖白愛情世界。

莊錠欣最近推首張迷你專輯《#EK》，並且接受《香港01》專訪大談專輯創作概念。（資料照片）

首張迷你專輯《#EK》創作概念

Elkie在上月（27日）正式發行首張迷你專輯《#EK》，這一張專輯總共收錄了四首音樂作品，包括：《沒有你的未來》、《沒你在旁的後來》、《Be My Enemy》，以及《Everyday》。講到新專輯的創作概念，她表示：「希望大家唔好俾社會化標籤自己，由自己定義自己，《#EK》會成日喺IG會用嘅Hashtag，我覺得我可以有好多面向。」

提到新專輯唯一一首廣東歌作品《沒你在旁的後來》，她分享是第一首自己創作的廣東歌，由自己親自作曲，找了小學同學幫她填詞。她表示這首作品特意找第一首韓文solo出道曲I dream 的作曲人Becky合作是情意結，她說：「我自己覺得音樂呢方面搵到啱嘅人唔係咁容易，同返相熟嘅老師去合作比較方便啲。」她指作曲人Becky認為她的韓國語言說得很好。

莊錠欣指《#EK》會成日喺IG會用嘅Hashtag。（資料照片）

韓團發展辛酸史

Elkie從16歲開始便選擇到韓國發展當練習生，她由一開始韓文發音說得不算太標準，剛開始的階段曾經因此事被責罵過。她憶述：「加入韓國女團CLC啱啱開始我錄好多歌，嗰陣時啲作曲人就有咁話過，不過後面之後就冇呢一個問題。」講到被罵過最難聽的說話，她表示：「好難聽，點解連呢個字都發唔到音，係咪個腦有問題？（有否爆喊？）會嘅，自己先啱啱去咗韓國過幾兩個月，同時要唱歌跳舞語言好快速咁去跟上，有一段時間差唔多日日都會喊。」她繼續指去到韓國先學韓文，並透露：「韓國嗰陣時睇韓劇學吓啲讀音，所以一去到嗰邊就發現我識聽。」

被問到過去曾經形容練習時期「邊喊邊跳舞」，她說：「純粹係自己太過大壓力，然後跳舞嗰位老師係釜山人，釜山人本身個語氣比較惡，但係就唔係鬧我嘅，可能因為自己係小朋友，所以會想流眼淚。」至於最辛酸的階段，她直認欠缺休息：「會思鄉成日想返香港，因為嗰陣時嘅護照冇辦法返屋企，嗰陣時可能一年最多一次返屋企。」她強調不希望讓屋企人擔心，並且轉述家人曾經向她說過：「你成日都報喜唔報憂，從來都唔講話辛苦。」

韓團CLC的工作合照。（資料照片）

揭韓國當練習生守則

提起有關在韓國當練習生時期，她大方表示家人可以隨時探望，不過雙方的時間很難遷就見面。至於公司有否禁制出街，她坦言：「要講聲先，收工上返宿舍嘅路上經過去一個便利店，都要去講。」談及韓國很多私生粉絲，她說：「韓國係㗎！以前出門就會比較擔心啲，現在就覺得都係冇乜嘢啫，都係出去食個飯，我哋都係正常人。」（驚俾人認出到出街戴口罩？）其實冇話驚唔驚，其實一開始我會缺少信心，見到我之後就會覺得（個樣）就咁樣㗎咋。」

韓團CLC的工作合照。（資料照片）

與經紀公司CUBE解約真正原因

當年有傳與經紀公司CUBE解約是因為雙方意見上出現分歧，她澄清：「其實係和平分手，一開始係我先提出話我想離開，因為公司話唔想再為你哋嘅團體出新歌，冇音樂嘅發展嘅時候我就諗自己喺嗰度有咩發展。雖然我出過韓文歌，亦都有拍過韓劇，我仲係覺得我好想去做好多嘢。」她最大原因是不希望粉絲需要長時間等待自己再推出新作品。

莊錠欣透露最辛酸的事情就是欠缺休息。（資料照片）

不一樣的童星生活

講起擔任童星的機緣巧合，她指當時陪伴家姐去拍戲，便獲得賞識有機會進入劇組，後來拍攝TVB劇集《富貴門》，之後就一路持續拍戲。被問到會否影響當時的學業，她表示：「咁又冇喎，我由細到大嘅成績都唔錯，嗰陣時都全級頭幾名。」提起會否很少時間和朋友相處，她指並沒有這一種感覺，繼續分享：「有時間就會搵朋友食飯出街。（朋友同你出街會有壓力？）我覺得還好，首先我自己冇乜包袱，佢哋會覺得你咁都得嘅咩？你咁大聲喺條街度笑都得嘅咩？我話有咩所謂啊！我個角色好重要，要令到大家舒服。」

被問到當初去到韓國發展，家人有否曾經反對，她說：「冇反對嘅，但係我都俾佢哋睇到我嘅決心，我同佢哋講我現在唔去就冇呢個機會，讀書之後我可以再讀，比一個期限我三年出唔到道，就會返香港好好讀書，好好彩就出咗道。」至於什麼時期才覺得自己是一個真正的明星，她表示：「好得意嘅，因為我細個就喺香港拍劇，喺街上學生同埋差唔多年齡嘅同學就會叫我個名。我覺得藝人都係一個工作啫，冇話明星會點。」

至於最希望與那一個香港演員合作，她直言：「馬國明同埋吳啟華，大家都算睇住我大。」被問到會否考慮自薦參與《新聞女王2》，她說：「我好想參演《新聞女王2》，我覺得做主播都可以，我個聲線女仔嚟講比較沉啲，咬字方面都OK，都想挑戰一下。」她透露其實去年有機會參與《反黑英雄》，她說：「不過當期不適合就沒有辦法去參與。」

莊錠欣坦言公司有出街限制。（資料照片）

剖白愛情世界

Elkie從9歲入行至今愛情世界一向神秘，並沒有高調公開過任何戀情。談及初戀階段，她說：「中學，但唔同班嘅。（鍾意靚仔樣？）嗰陣時冇諗咁多咁細個，人哋話鍾意我咪相處下囉！嗰陣時係出於好奇，因為身邊嘅同學都有拍拖，有少少反叛。但係媽媽就唔想我咁早拍拖。」她指媽媽希望女兒18歲才拍拖。至於拍拖的情節，她說：「其實冇乜特別喺學校睇吓人踢波其實冇乜拍拖生活，由細做呢行所以約束比較多。」

被問到在韓國當練習生時期是否有追求者，她說：「有嘅，嗰陣時做童星都覺得受到咁多注目，去到韓國就更加好擔心。」她指公司沒有強制的禁愛令。講到對愛情方面是否有遺憾，她表示：「會嘅，會唔明白朋友身邊講緊嘅戀愛係點樣，我好多時寫歌都會聽朋友嘅故仔去有啲靈感。」至於擇偶條件，她說：「我當然希望佢欣賞我嘅音樂，我唔需要佢有咁專業（音樂）嘅知識，如果佢太專業就會有負擔，我希望佢係一個開心開朗嘅人。」講到會否介意伴侶年紀大，她直言：「太多就唔得，就會有少少代溝，傾得埋就OK。（相差10年？）都可以嘅再大就唔得。」

莊錠欣表示未成年之前媽媽希望女兒18歲才拍拖。（資料照片）

幾時諗住結婚？

有關對於婚姻的盼望，她指這次回港接受訪問面對大量的媒體問到這個問題，她直言：「本身我冇諗過嘅，冇呢啲咁嘅憧憬。但係問吓問吓就開始會諗，屋企人會想我點都要搵一個伴侶，我就同佢哋講冇得急，隨緣。」她指自己喜歡看照顧小孩的節目，連自己手機螢幕都是某小孩的照片。被問到會否希望當母親，她說：「如果搵到一個鍾意嘅人有一齊嘅愛情結晶品嘅階段再算，暫時做媽媽就完全唔得。」至於有否考慮過什麼時候踏入婚姻階段，她表示：「細個會覺得25至27歲就會結婚同埋生BB，現在就覺得好早，25歲嘅我仲覺得自己好似小朋友咁。」